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Sieg im Verfolgerduell: U17 des FC Schweinfurt 05 rückt an die Tabellenspitze heran

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Sieg im Verfolgerduell: U17 des FC Schweinfurt 05 rückt an die Tabellenspitze heran
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die U17-Jungschnüdel des FC Schweinfurt 05 haben das erste Heimspiel des Jahres 2026 erfolgreich bestritten. In einer temporeichen Partie auf einem Nebenfeld des Sachs-Stadions besiegte der Nachwuchs den bis dahin ungeschlagenen Tabellenzweiten SGV Nürnberg-Fürth 1883 mit 1:0 und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Weiden auf nur noch einen Punkt.

Die Gastgeber begegneten den spielstarken Mittelfranken von Beginn an mit einer aggressiven Spielweise und hohem Tempo. Während Nürnberg mehr Ballbesitz verzeichnete, blieben die Hausherren durch schnelles Umschaltspiel gefährlicher. Die Entscheidung fiel kurz nach der Pause (44. Minute), als die Schnüdel einen Spielzug über die linke Seite per Kopf zur Führung vollendeten. In der Folgezeit hielt die beste Defensive der Liga dem Druck der besten Offensive stand und sicherte sich den verdienten Heimerfolg.

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Das Team hofft für das anstehende Auswärtsspiel auf zahlreiche Unterstützung der Fans, um die Erfolgsserie weiter auszubauen und die Chance auf die Tabellenführung zu wahren.

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