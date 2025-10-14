Siegesserie der Mighty Dogs hält – Schweinfurt triumphiert zum Start in Amberg
AMBERG – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt starteten mit einem 5:3-Auswärtssieg gegen den ERSC Amberg Lions erfolgreich in die lang ersehnte Bayernliga-Saison 2025/26. Trotz einer souveränen Vorbereitung mit acht Siegen war der Auftakt kein Selbstläufer, da Amberg dank seines überragenden Goalies Lucas Di Berado lange mithielt. Die Schweinfurter übernahmen von Beginn an das Kommando und setzten sich dank eines starken Schlussdrittels und der Tore von Kristers Donins, Petr Pohl (2), Josef Dana und Lukas Krumpe letztlich durch. Damit feiert der ERV Schweinfurt seinen neunten Sieg im neunten Spiel in Serie.
Im ersten Drittel übernahm der ERV das Kommando, scheiterte jedoch immer wieder am Amberger Schlussmann Di Berado, der unter anderem erste Chancen von Kapitän Kevin Heckenberger vereitelte. Trotz einer starken ersten Reihe der Schweinfurter blieb es bis zum Drittelende torlos.
Im zweiten Drittel erzielte Kristers Donins nach einer feinen Kombination den verdienten Führungstreffer zum 0:1, was von den rund 100 mitgereisten Schweinfurter Fans gefeiert wurde. Kurz vor Drittelende kassierte Schweinfurt nach einer Vier-Minuten-Strafe gegen Tomas Cermak einen späten Konter, den Kilian Mühlpointner nach Vorarbeit von Tom Berlin im Nachschuss zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Das Penalty Killing der Mighty Dogs wurde zuvor als Eishockey aus dem Lehrbuch beschrieben.
Im Schlussdrittel diktierte Schweinfurt das Geschehen erneut und nutzte ein Powerplay eiskalt: Petr Pohl zog aus der zweiten Reihe ab und traf zum 1:2. Kurz darauf erhöhte Josef Dana nach einem Rebound von Donins auf 1:3. Obwohl Brendan Walkom noch auf 2:3 verkürzte, stellte erneut Petr Pohl nach mustergültiger Vorarbeit von Cermak per Direktabnahme den Zwei-Tore-Abstand wieder her (2:4). Lukas Krumpe sorgte mit einem Empty-Net-Goal für die endgültige Entscheidung, bevor Daniel Schröpfer 30 Sekunden vor Schluss auf 3:5 verkürzte.
Die Mighty Dogs empfangen am Freitag um 20:00 Uhr im heimischen Icedome die Mammuts vom EA Schongau zum ersten Heimspiel der Hauptrunde. Am Sonntag geht es dann zum Aufsteiger nach Burgau.
