Siegtreffer für die U15-Mädels in der 57 Minute

SCHWEINFURT – Die U15-Juniorinnen des FC Schweinfurt 1905, die seit dieser Saison in einer reinen U13-Junioren-Liga antreten, haben am Wochenende einen weiteren Sieg eingefahren. Im Sachs-Stadion empfing die „Schnüdel Akademie“ die zweite Garnitur der JFG Werngrund und gewann knapp mit 1:0 (0:0).
Das Team knüpfte damit an die Leistungen der vergangenen Wochen an, in denen es bereits die volle Punkteausbeute gegen Greßthal und FT Schweinfurt 3 sichern konnte. Das Ziel, die Zweikämpfe zu suchen und dem Gegner das eigene Spiel aufzudrängen, gelang über weite Strecken.
Die Partie war lange ausgeglichen und ging mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Die Wende in der zweiten Halbzeit brachte Emma Wilhelm, die in der 57. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Schweinfurt erzielte.
Durch den weiteren Sieg festigen die Mädels den zweiten Tabellenplatz und konnten den Vorsprung auf den Tabellendritten JFG Werngrund auf vier Punkte ausbauen.
