Silber für Maximilian LutzWorld Games 2025
SCHWEINFURT – Die deutsche Männer-Faustballmannschaft hat bei den World Games in Chengdu (China) die Silbermedaille gewonnen. Unter der Führung von Kapitän Maximilian Lutz musste sich das Team lediglich dem dominanten Goldmedaillengewinner Brasilien geschlagen geben. Das gesetzte Ziel, eine Medaille zu gewinnen, wurde damit erfolgreich erreicht.
Die 12. World Games 2025 in Chengdu, bei denen rund 5.000 Athleten aus 114 Nationen in 34 Sportarten antreten, wurden am 7. August eröffnet. Die Faustballspiele starteten am 9. August. In der Vorrunde trat das deutsche Team in der Goldgruppe gegen Brasilien, Österreich und die Schweiz an. Nach einer 1:3-Auftaktniederlage gegen Brasilien gelang dem Team von Bundestrainer Olaf Neuenfeld ein deutlicher 3:0-Sieg gegen die Schweiz. Das entscheidende Spiel um den direkten Halbfinaleinzug wurde mit einer starken Mannschaftsleistung mit 3:1 gegen Österreich gewonnen.
Kapitän Maximilian Lutz äußerte sich nach diesem Spiel sehr zufrieden: „Das war mit Abstand unser bestes Spiel bisher bei diesen World Games, insbesondere defensiv haben wir auf allen 5 Positionen stark gespielt. Wir waren alle hellwach und auch von der Bank konnten wir in den entscheidenden Momenten Impulse setzen. Alle Spieler, die eingewechselt wurden, waren sofort da und haben sich nahtlos eingefügt. In so einem knappen Spiel sind oftmals Kleinigkeiten entscheidend, und da waren wir heute immer einen Tick besser als die Österreicher. Über den Sieg freuen wir uns sehr und ich glaube, den haben wir uns auch sehr verdient.“
Österreich zog über die Hoffnungsrunde mit einem 3:0-Sieg gegen Italien ebenfalls ins Halbfinale ein und traf dort erneut auf Deutschland. In einem hart umkämpften Spiel setzte sich Deutschland dank eines sehr ausgeglichenen Kaders erneut mit 3:1 durch und sicherte sich damit das Finalticket sowie die angestrebte Medaille. Im Finale wartete erneut Brasilien, das die Schweiz mit 3:0 besiegt hatte. Brasilien dominierte das Endspiel trotz starker deutscher Gegenwehr und gewann verdient mit 3:0. Die Bronzemedaille ging an Österreich, die das Spiel gegen die Schweiz gewannen.
Nach dem Turnier resümierte Maximilian Lutz: „Silber ist ein großer Erfolg und Brasilien der verdiente World Games Sieger. Als Kapitän bin ich stolz auf das Team.“
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!