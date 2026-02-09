Auto IU

Silberglanz in München: DJK-Nachwuchs überzeugt bei Bayerischen Meisterschaften

9. Februar 2026Letztes Update 9. Februar 2026
    Hanna Hümmer und Simon Baunach von der DJK Schweinfurt freuen sich über den Bayerischen Vizemeistertitel bei den Hallenmeisterschaften in München. - Foto: Eva Baunach
    Foto: Eva Baunach
    Foto: Eva Baunach
    MÜNCHEN/SCHWEINFURT – Hanna Hümmer und Simon Baunach von der DJK Schweinfurt haben bei den Bayerischen Hallen-Meisterschaften im Münchener Olympiapark mit herausragenden Leistungen jeweils die Silbermedaille gewonnen. In der Werner-von-Linde-Halle präsentierten sich beide Athleten in Topform und sicherten sich mit couragierten Läufen souverän ihre Vizemeistertitel.

    Simon Baunach steigerte im 3000m-Rennen der Altersklasse M15 seine persönliche Bestzeit um beachtliche zehn Sekunden auf 10:14,11 min und sicherte sich mit einem Vorsprung von 20 Sekunden auf den Drittplatzierten den zweiten Platz. Auch Hanna Hümmer überzeugte in der U18 über 800m; sie blieb mit 2:23,19 min nur knapp unter ihrer Bestmarke und behauptete sich mutig im Spitzenfeld. Nur eine Woche später unterstrich Hanna ihre Klasse erneut auf überregionaler Ebene und belegte bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften in Frankfurt einen starken achten Platz.

    Neben den Erfolgen der DJK zeigten auch die Starter des FC 05 Schweinfurt ansprechende Leistungen. Matteo Warmuth und Greta Henninger stellten in den Vorläufen über 60m und 60m Hürden neue persönliche Bestzeiten auf, wobei Matteo den Einzug in den Endlauf über die Hürdenstrecke nur denkbar knapp verpasste. Ebenfalls für den FC 05 am Start war Amelie Hümmer, die das Schweinfurter Team bei den bayerischen Titelkämpfen komplettierte. Weitere Informationen zu den Leichtathletik-Abteilungen findest du unter www.djk-schweinfurt.de

