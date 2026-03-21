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SILVANA Sport- und Freizeitbad öffnet am 21.03.2026 erst um 14 Uhr

21. März 2026Letztes Update 21. März 2026
SILVANA Sport- und Freizeitbad öffnet am 21.03.2026 erst um 14 Uhr
Bild: Stadtwerke Schweinfurt, Kevin Dees
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SCHWEINFURT IN DER STADT SCHWEINFURT – Der Hallenbadbereich des SILVANA Sport- und Freizeitbads steht am Samstag, den 21.03.2026, vormittags im Zeichen des Rettungssports. Aufgrund des 45. Bezirkswettbewerbs im Rettungsschwimmen für Jugendliche, den die Wasserwacht in der Sportstätte austrägt, verschiebt sich die reguläre Öffnungszeit für die Öffentlichkeit auf 14:00 Uhr.

Während die jungen Nachwuchsschwimmer im Hallenbad um die vorderen Plätze kämpfen, bleibt der Saunabereich von der Veranstaltung unberührt. Wellness-Begeisterte können die Sauna wie gewohnt bereits ab 9:00 Uhr nutzen. Die Stadtwerke Schweinfurt bitten alle Badegäste um Verständnis für die spätere Öffnung des Schwimmbereichs und freuen sich, mit dem SILVANA einen geeigneten Austragungsort für diesen traditionsreichen Wettbewerb bieten zu können.

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Die Informationen für den 21.03.2026 im Überblick:

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  • Hallenbad: Geöffnet ab 14:00 Uhr (nach Abschluss der Wettkämpfe).

  • Sauna: Regulär geöffnet ab 09:00 Uhr.

  • Anlass: 45. Bezirkswettbewerb im Rettungsschwimmen der Wasserwacht.

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