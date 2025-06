SILVANA Sport- und Freizeitbad unterstützt mit UV-Index-Tafel Badegäste bei sicherem Sonnengenuss

SCHWEINFURT – Das SILVANA Sport- und Freizeitbad informiert ab sofort seine Badegäste mit einer UV-Index-Tafel über den aktuellen UV-Strahlungswert. Dies soll für ein effektiveres Sonnenschutzverhalten sensibilisieren. Die Tafel wurde in Zusammenarbeit mit der AOK Schweinfurt im Freibadbereich angebracht.

Sonnenschutz sollte auch bei einem Besuch im SILVANA Sport- und Freizeitbad nicht vernachlässigt werden. So schön entspannter Sonnengenuss auch ist, so viele Gefahren birgt er auch. UV-Strahlen schädigen die Haut und können im schlimmsten Fall zu Hautkrebs führen. Die Zahl der Hautkrebsbehandlungen in Krankenhäusern hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten nahezu verdoppelt.