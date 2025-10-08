Auto IU
SILVANA Sport- und Freizeitbad: Wiedereröffnung verschiebt sich erneut
SCHWEINFURT – Die ursprünglich für den 8. Oktober geplante Wiedereröffnung des Hallenbads und der Sauna im SILVANA Sport- und Freizeitbad muss verschoben werden.
Grund für die Verzögerung sind kurzfristig notwendig gewordene, umfangreiche Reparaturarbeiten am Sportbecken. Die Wiedereröffnung ist nun für Dienstag, den 14. Oktober 2025 vorgesehen.
Badleiter Alexander Isenmann betonte, dass die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen oberste Priorität haben. Er bedauerte die Verzögerung, insbesondere im Hinblick auf die Vereine, Schulen und sportlich Aktiven, für die das Sportbecken von großer Bedeutung ist.
Das SILVANA-Team arbeitet laut Mitteilung mit Hochdruck daran, die erforderlichen Reparaturen so schnell wie möglich abzuschließen.
