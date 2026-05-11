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Sinfonischer Hochgenuss für den guten Zweck: Benefizkonzert in Waigolshausen

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Sinfonischer Hochgenuss für den guten Zweck: Benefizkonzert in Waigolshausen
Foto: Leonie Kuhn
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WAIGOLSHAUSEN – Ein klangvolles Ausrufezeichen für die Nachwuchsförderung: Das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr und die Bläserphilharmonie Werneck begeisterten am Samstag, 2. Mai 2026, das Publikum im Freizeitzentrum Waigolshausen. Das Konzert markierte zudem einen emotionalen Abschied für Oberstleutnant Prof. Michael Euler.

Unter dem gemeinsamen Dirigat von Prof. Michael Euler und Florian Unkauf verschmolzen professionelle Ausbildung und regionale Spitzenklasse zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk.

Musikalische Highlights und Dirigenten-Wechsel

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Den Auftakt gestaltete die Bläserphilharmonie Werneck. Mit Stücken wie „Intrada Furiosa“ und „Ardross Castle“ bewies das Ensemble unter Florian Unkauf Präzision und Ausdrucksstärke. Im Anschluss übernahm das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, das mit der „Symphonic Overture“ von James Barnes die hohe musikalische Reife der Studierenden in Uniform unterstrich.

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Eine Besonderheit des Abends war das „Bäumchen-wechsle-dich“ am Pult: Da sich Euler und Unkauf seit über 20 Jahren kennen, leiteten sie wechselseitig das jeweils andere Orchester – ein Beweis für das tiefe Vertrauen und die langjährige pädagogische Zusammenarbeit.

120 Musiker vereint auf einer Bühne

Nach der Pause verschmolzen beide Ensembles zu einem gigantischen Klangkörper:

  • Klanggewalt: Rund 120 Musikerinnen und Musiker standen zeitgleich auf der Bühne.

  • Programm: Von Sibelius’ „Finlandia“ bis zum rasanten „Cape Horn“ (Solist: Andreas Sauer) bot das Riesen-Orchester ein breites Spektrum.

  • Finale: Ein mitreißendes Udo-Jürgens-Medley bildete den krönenden Abschluss eines Abends, der trotz nur einer gemeinsamen Probe wie aus einem Guss wirkte.

Unterstützung für die Jugend

Der Erfolg des Abends wirkt weit über den Applaus hinaus. Der Erlös des Benefizkonzerts fließt in wichtige lokale Projekte:

  • Die Jugendarbeit des Musikvereins Werneck.

  • Das WIM-Projekt (Wir musizieren) der Gemeinde Werneck.

Damit setzten die Musiker ein starkes Zeichen für die Förderung der nächsten Generation an Musikern in der Region. Ein Abend, der nicht nur wegen der musikalischen Qualität, sondern auch wegen seiner verbindenden Atmosphäre noch lange in Erinnerung bleiben wird.

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