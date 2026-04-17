Sirenen heulen erneut zur Probe: Funktionscheck am 18. April in den Hassbergen
HASSFURT – Am kommenden Samstag, den 18. April 2026, wird im Inspektionsbezirk III des Landkreises Haßberge ein Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durchgeführt. Um 11:45 Uhr lösen das Landratsamt Haßberge und die Integrierte Leitstelle Schweinfurt das Signal aus, um die Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen zur Warnung und Alarmierung zu überprüfen.
Der Testlauf betrifft eine Vielzahl von Kommunen im Landkreis. Das Sirenensignal hat eine Dauer von einer Minute und wird während dieser Zeit zweimal unterbrochen.
Von dem Probealarm sind die Feuerwehren in folgenden Städten und Gemeinden betroffen:
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Städte: Haßfurt, Königsberg und Zeil am Main.
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Gemeinden: Breitbrunn, Ebelsbach, Kirchlauter und Stettfeld.
Derartige Tests finden regelmäßig statt, um sicherzustellen, dass die Alarmierungsketten im Ernstfall zuverlässig funktionieren und die Bevölkerung sowie die Einsatzkräfte schnellstmöglich erreicht werden können.
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