Auto IU

Sirenen heulen erneut zur Probe: Funktionscheck am 18. April in den Hassbergen

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Sirenen heulen erneut zur Probe: Funktionscheck am 18. April in den Hassbergen
Foto: Pixabay / Jonas-Augustin
Sparkasse

HASSFURT – Am kommenden Samstag, den 18. April 2026, wird im Inspektionsbezirk III des Landkreises Haßberge ein Probebetrieb der Feuerwehrsirenen durchgeführt. Um 11:45 Uhr lösen das Landratsamt Haßberge und die Integrierte Leitstelle Schweinfurt das Signal aus, um die Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen zur Warnung und Alarmierung zu überprüfen.

Der Testlauf betrifft eine Vielzahl von Kommunen im Landkreis. Das Sirenensignal hat eine Dauer von einer Minute und wird während dieser Zeit zweimal unterbrochen.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Von dem Probealarm sind die Feuerwehren in folgenden Städten und Gemeinden betroffen:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Städte: Haßfurt, Königsberg und Zeil am Main.

  • Gemeinden: Breitbrunn, Ebelsbach, Kirchlauter und Stettfeld.

Derartige Tests finden regelmäßig statt, um sicherzustellen, dass die Alarmierungsketten im Ernstfall zuverlässig funktionieren und die Bevölkerung sowie die Einsatzkräfte schnellstmöglich erreicht werden können.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026

Mehr

Brand in Kleingartenanlage: Gartenhütte in Kleinrinderfeld vollständig zerstört

Brand in Kleingartenanlage: Gartenhütte in Kleinrinderfeld vollständig zerstört

17. April 2026
Unklarer Unfallhergang am Bergl: Twingo gegen VW oder VW gegen Twingo?

Unklarer Unfallhergang am Bergl: Twingo gegen VW oder VW gegen Twingo?

17. April 2026
Foto: ZF

ZF Aftermarket schließt Marktlücke: Umfangreiches Fensterheber-Sortiment unter der Marke Lemförder

17. April 2026
Wohnungseinbruch in der Raßdörferstraße: Kriminalpolizei Schweinfurt sucht Zeugen

Wohnungseinbruch in der Raßdörferstraße: Kriminalpolizei Schweinfurt sucht Zeugen

17. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)