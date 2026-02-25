Auto IU

Sirenen heulen in Obermerzbach zur Probe

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026
Foto: Pixabay / Jonas-Augustin
HASSFURT – Das Landratsamt Haßberge führt in Zusammenarbeit mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt am Mittwoch, den 25. Februar 2026, einen Probebetrieb der Feuerwehrsirene durch. Um 18:00 Uhr wird das Signal in Obermerzbach ausgelöst, um die Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen zu überprüfen.

Von diesem Test ist ausschließlich das Gebiet der Feuerwehr Obermerzbach betroffen. Das Sirenensignal hat eine Dauer von einer Minute und wird dabei zweimal kurz unterbrochen. Solche regelmäßigen Probeläufe sind notwendig, um im Ernstfall eine zuverlässige Alarmierung der Einsatzkräfte sicherzustellen.

