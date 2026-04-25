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Sisis Familie: Vortrag von Dr. Bernhard Graf im Museum Obere Saline

25. April 2026Letztes Update 25. April 2026
Sisis Familie: Vortrag von Dr. Bernhard Graf im Museum Obere Saline
Kaiserin Sisis Geschwister auf der Veranda von Schloss Possenhofen mit (von links) Sophie Charlotte, Max Emanuel, Carl Theodor, Helene, Ludwig Wilhelm, Mathilde und Marie Sophie; Ölgemälde von Fritz Steinmetz-Noris (1892) - Repro: Sigismund von Dobschütz
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BAD KISSINGEN – Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „König Ludwig II. und Bad Kissingen. Kaiserkur & Frankenfahrt“ findet am 29. April um 19:00 Uhr ein Vortrag mit Dr. Bernhard Graf im Museum Obere Saline statt.

Der international bekannte Wittelsbacher-Kenner Dr. Bernhard Graf (64) spricht über die berühmte Familie der Kaiserin Elisabeth. In seinem 2025 erschienenen Werk „Sisis Familie. Herzoginnen und Herzöge in Bayern“ räumt der promovierte Historiker mit den bekannten Filmklischees der 1950er-Jahre sowie modernen Inszenierungen auf. Anhand zahlreicher Originaltexte aus Briefen, Tagebüchern und teilweise unveröffentlichtem Bildmaterial aus Privatarchiven zeichnet er ein authentisches Bild der historischen Realität und stellt das Recht auf Persönlichkeitswahrung der Protagonisten wieder her.

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In seinem Vortrag wird Graf die Geschichte der Herkunftsfamilie über fünf Generationen hinweg beleuchten. Dabei stellt er jeweils die Familienoberhäupter vor: beginnend bei Sisis Urgroßvater Wilhelm von Pfalz-Birkenfeld über den Großvater Pius August und Vater Herzog Maximilian („Zither-Maxl“) bis hin zum Mediziner Carl Theodor und dem passionierten Waidmann Ludwig Wilhelm Herzog in Bayern. Zudem wird verdeutlicht, dass die Familie weit mehr als eine Hintergrundkulisse war, was die Lebensläufe von Sisis Schwester Marie Sophie (Königin beider Sizilien) oder ihrer Nichte Elisabeth Gabriele (Königin von Belgien) eindrucksvoll belegen.

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Im Anschluss an das Referat besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Dr. Bernhard Graf und Museumsleiterin Annette Späth. Im Foyer ist für Bewirtung gesorgt; zudem kann die aktuelle Sonderausstellung besichtigt werden.

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