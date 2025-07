Sitzpläne im erweiterten Sachs-Stadion final – Schnüdel starten den Sitzplatz-Dauerkartenverkauf

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 startet mit Volldampf in die neue Saison: Ab sofort beginnt der Verkauf der Sitzplatz-Dauerkarten für die Spielzeit 2025/26 im modernisierten Sachs-Stadion. Nach intensiven Umbauarbeiten infolge der DFB-Vorgaben für die 3. Liga zeigt sich das Stadion mit deutlich gesteigerter Sitzplatzkapazität – und einem Komfortniveau, das neue Maßstäbe setzt.

Ein zentrales Highlight ist die neue Stahlrohrtribüne, die aktuell in der Kurve links und rechts der Anzeigetafel entsteht. Zusätzlich wurde im Gästebereich eine kleinere Sitzplatztribüne ergänzt. Dank der finalen Fertigstellung der Saalpläne ist nun sichergestellt, dass jeder Fan mit einer Sitzplatz-Dauerkarte bei allen Heimspielen einen festen Platz erhält.

Exklusive Vorverkaufsphase im Fanshop

Mitglieder sowie Inhaber einer Dauerkarte aus der Vorsaison erhalten am Dienstag, 15. Juli, und Mittwoch, 16. Juli 2025, ein exklusives Vorkaufsrecht im Fanshop (Graben 23–25). Geöffnet ist jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr. Ab Donnerstag, 17. Juli 2025, gehen die verbliebenen Sitz- und Stehplatz-Dauerkarten dann in den freien Verkauf – online, telefonisch oder persönlich.

Dauerkarten rechtzeitig vor Saisonstart

Der Versand der Karten erfolgt in der letzten Juliwoche. So ist garantiert, dass alle Fans ihre Dauerkarte pünktlich zum ersten Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus am 8. August um 19 Uhr erhalten.

Drei Preiskategorien für jede Fan-Gruppe

Kinder bis einschließlich 13 Jahre:

Stehplatz: 125 Euro

Sitzplatz (Stahlrohrtribüne): 235 Euro

Überdachter Sitzplatz (Haupttribüne): 390 Euro

Ermäßigte Karten (für Mitglieder, Schüler, Studenten, Rentner, Menschen mit Handicap und Bürgergeldempfänger – Nachweis erforderlich):

Stehplatz: 190 Euro

Sitzplatz (Stahlrohrtribüne): 345 Euro

Überdachter Sitzplatz (Haupttribüne): 500 Euro

Vollzahler:

Stehplatz: 220 Euro

Sitzplatz (Stahlrohrtribüne): 390 Euro

Überdachter Sitzplatz (Haupttribüne): 550 Euro

Mit dem Verkaufsstart der Dauerkarten beginnt für die Schnüdel ein neues Kapitel – mit frischem Stadionkomfort, breiter Fan-Unterstützung und voller Vorfreude auf die 3. Liga.