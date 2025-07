Sitzung des Aufsichtsrats der SWG

SCHWEINFURT – Am Dienstag, den 15. Juli 2025, kam der Aufsichtsrat der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt (SWG) unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Sebastian Remelé zu seiner Sommertagung zusammen. Im Zentrum der Sitzung standen Berichte über laufende und geplante Baumaßnahmen der städtischen Wohnbaugesellschaft.

Als abgeschlossen konnte die SWG die Modernisierung des Objekts Raßdörferstraße 7–11 am Hochfeld vermelden. Neben einer zeitgemäßen energetischen Sanierung tragen vor allem großzügige Balkone und Mietergärten zur hohen Wohnqualität bei. Die öffentlich geförderten Wohnungen sind bereits vollständig vermietet.

Ebenfalls im Hochfeld schreiten die Arbeiten an der Albertistraße 25 voran, allerdings mit Verzögerungen durch verspätete Ausführungen einzelner Gewerke. Um vergleichbaren Schwierigkeiten entgegenzuwirken, wird auch die Sanierung der benachbarten Albertistraße 23 engmaschig begleitet. Beide Gebäude sollen nach der Fertigstellung dem Standard eines Neubaus entsprechen. Dabei setzt die SWG auf den Einsatz regenerativer Energien zur Versorgung der öffentlich geförderten Wohnungen.

Ein weiteres Vorhaben betrifft das Musikerviertel: Die Gebäude Johann-Sebastian-Bach-Straße 1–7 und Florian-Geyer-Straße 2 sollen modernisiert, energetisch saniert und an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Vorgesehen ist zudem der Anbau vorgelagerter Balkone. Die Maßnahme soll im Herbst 2028 abgeschlossen sein. Die SWG hat die Mieterinnen und Mieter bereits informiert. Die Arbeiten finden im leergezogenen Zustand statt, Unterstützung beim Umzug wird angeboten.

In Blickrichtung 2026 nimmt die SWG das Baugebiet „Am Herroth“ ins Visier. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projekts „500 Sozialwohnungen für Schweinfurt“ wird nun geprüft, in welchem Baustandard künftige Bauabschnitte umgesetzt werden können. Angesichts der angespannten Fördermittellage denkt die SWG über alternative, an Nachhaltigkeit und künftige Anforderungen angepasste Bauformen nach.

Auch über abgeschlossene Bauprojekte konnte berichtet werden: Der vierte Bauabschnitt im Stadtteil Bellevue ist fertiggestellt. Von den dort entstandenen 18 Eigentumswohnungen wurden bislang drei veräußert. Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge begleitet die weitere Vermarktung.

Abgeschlossen ist zudem der Neubau an der Ludwigstraße 30. Dort entstanden 14 familienfreundliche, öffentlich geförderte 3- und 4-Zimmer-Wohnungen sowie sieben Kfz-Stellplätze im Innenhof. Die Vermietung erfolgte zum 1. Juni 2025.