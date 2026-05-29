Skandinavische Lebensfreude in Würzburg: Schwedisches Studentenorchester „Snösvänget“ feiert musikalisches Comeback
WÜRZBURG – Mitreißender Big-Band-Sound, farbenfrohe Outfits und eine gewaltige Portion schwedischer Humor: Das beliebte Studentenorchester „Snösvänget“ aus Würzburgs schwedischer Partnerstadt Umeå reist im Frühsommer wieder nach Unterfranken. Das studentische Ensemble wird das Würzburger Stadtgebiet an mehreren Tagen in eine lebendige Open-Air-Bühne verwandeln und die Passanten mit skandinavischer Energie anstecken.
Die Städtepartnerschaft zwischen Würzburg und Umeå besteht bereits seit dem Jahr 1992 und wird durch regelmäßige Austausche lebendig gehalten. Ein fester und von den Würzburgern heiß ersehnter Höhepunkt im Terminkalender ist der traditionelle Besuch von Snösvänget. Die studentischen Musikerinnen und Musiker reisen alljährlich im Juni an den Main, um mit ihren spontanen und energiegeladenen Auftritten zu begeistern.
Ein Fest für Ohren und Augen: Pop, Swing und bunte Overalls
Das Markenzeichen des Orchesters der nordschwedischen Universität Umeå ist die bunte Mischung aus musikalischem Talent und augenzwinkernder Show. Das Repertoire der Bandbreite ist riesig und bietet für jeden Geschmack etwas:
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Der Sound: Kraftvolle Bläsersätze und überraschende Soli, verpackt in kernige Swing-Klassiker, moderne Pop-Arrangements und traditionelle schwedische Melodien.
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Der Look: Absolut charakteristisch für das Orchester sind die knallbunten Overalls der Musikerinnen und Musiker, die den Auftritten ihren unverwechselbaren, studentisch-fröhlichen Look verleihen.
Open-Air-Konzerte bei freiem Eintritt
Die Auftritte von Snösvänget finden unter freiem Himmel an verschiedenen markanten Plätzen in der Würzburger Innenstadt statt. Alle Konzerte sind für die Bevölkerung komplett frei zugänglich.
Ein fester Pflichttermin für alle Fans steht bereits fest:
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Wann: Dienstag, 9. Juni 2026 um 12:30 Uhr
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Wo: Auf dem Würzburger Domvorplatz
Weitere Spielorte, spontane Standkonzerte und die genauen Uhrzeiten für die übrigen Tage werden von den Musikern kurzfristig über die offizielle Facebook-Seite von Snösvänget kommuniziert. Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenlos. Wer die sympathischen Schweden unterstützen möchte, kann dies über eine freiwillige Spende in die Musikerkasse vor Ort tun – die Einnahmen helfen dem Orchester, die Reise- und Transportkosten aus dem hohen Norden nach Unterfranken zu finanzieren.
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