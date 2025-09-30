Auto IU

SKF-Ausbildung: Nachwuchs mit SKF-Gen für die ‚Worldclass Channels‘

30. September 2025Letztes Update 30. September 2025
Präsentieren sich nach dem offiziellen Rundgang beim Tag der Offenen Tür im SKF-Ausbildungszentrum vor einem modernen Industrieroboter (von links): Sebastian Witzel (stv. Betriebsratsvorsitzender SKF), Tanja Gluza (Betriebsrätin), Jürgen Bode (stv. IHK-Hauptgeschäftsführer), SKF-Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin Anna Krimmel, Ausbildungsleiterin Lena Rau, Florian Töpper (Landrat Kreis Schweinfurt) und SKF-Betriebsratsvorsitzender Norbert Völkl. - Foto: SKF/Holger Laschka
Sparkasse

SCHWEINFURTDas Wälzlagerunternehmen SKF verzeichnet weiterhin großes Interesse an seinen Industrieausbildungen. Hunderte von Schülern der Abschlussklassen strömten am vergangenen Samstag zum Tag der Offenen Tür in das Ausbildungszentrum an der Ernst-Sachs-Straße, um sich über Zukunftsberufe im modernen Produktionsumfeld zu informieren. Die Ausbildung bei SKF vermittelt zeitgemäßes Technikwissen in einem Umfeld, das zunehmend von CNC-Maschinen, Robotern und 3D-Druckern geprägt ist.

SKF-Arbeitsdirektorin Anna Krimmel unterstrich beim offiziellen Rundgang mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik, darunter Landrat Florian Töpper, dass das Unternehmen weiterhin auf die Fachkräftegewinnung im eigenen Haus setze. Die Auszubildenden erwerben das nötige Rüstzeug für den Einsatz in den hoch automatisierten Fertigungsbereichen. Gleichzeitig vermittle man unternehmensspezifische Werte für ein verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften, was Krimmel als „das SKF-Gen“ bezeichnete.

Betriebsratsvorsitzender Norbert Völkl sieht in der betrieblichen Ausbildung seit Jahrzehnten den Schlüssel für dauerhaft erfolgreiches Wirtschaften. Durch den selbst ausgebildeten Facharbeiter-Nachwuchs werde sichergestellt, dass frische Impulse in die Fertigungsteams gelangen und gleichzeitig das wichtige Spezialwissen der erfahrenen Mitarbeiter an die jungen Talente weitergegeben wird.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Angesichts des großen Andrangs hofft die Leiterin des Ausbildungszentrums, Lena Rau, auf zahlreiche Bewerbungen für den Ausbildungsstart im September 2026.

Krapfenschmaus 2025
Kirchweih Grafenrheinfeld 2025
Dein Ding

Insgesamt sind 24 Ausbildungsstellen in folgenden Berufsfeldern ausgeschrieben:

  • Industriemechanik
  • Mechatronik
  • Zerspanungsmechanik

Das Online-Bewerbungsportal mit detaillierten Informationen zu den jeweiligen Ausbildungsberufen finden Interessierte unter www.skf.de/karriere (Link: Ausbildung 2026).

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

30. September 2025Letztes Update 30. September 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)