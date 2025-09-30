SKF-Ausbildung: Nachwuchs mit SKF-Gen für die ‚Worldclass Channels‘
SCHWEINFURT – Das Wälzlagerunternehmen SKF verzeichnet weiterhin großes Interesse an seinen Industrieausbildungen. Hunderte von Schülern der Abschlussklassen strömten am vergangenen Samstag zum Tag der Offenen Tür in das Ausbildungszentrum an der Ernst-Sachs-Straße, um sich über Zukunftsberufe im modernen Produktionsumfeld zu informieren. Die Ausbildung bei SKF vermittelt zeitgemäßes Technikwissen in einem Umfeld, das zunehmend von CNC-Maschinen, Robotern und 3D-Druckern geprägt ist.
SKF-Arbeitsdirektorin Anna Krimmel unterstrich beim offiziellen Rundgang mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik, darunter Landrat Florian Töpper, dass das Unternehmen weiterhin auf die Fachkräftegewinnung im eigenen Haus setze. Die Auszubildenden erwerben das nötige Rüstzeug für den Einsatz in den hoch automatisierten Fertigungsbereichen. Gleichzeitig vermittle man unternehmensspezifische Werte für ein verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften, was Krimmel als „das SKF-Gen“ bezeichnete.
Betriebsratsvorsitzender Norbert Völkl sieht in der betrieblichen Ausbildung seit Jahrzehnten den Schlüssel für dauerhaft erfolgreiches Wirtschaften. Durch den selbst ausgebildeten Facharbeiter-Nachwuchs werde sichergestellt, dass frische Impulse in die Fertigungsteams gelangen und gleichzeitig das wichtige Spezialwissen der erfahrenen Mitarbeiter an die jungen Talente weitergegeben wird.
Angesichts des großen Andrangs hofft die Leiterin des Ausbildungszentrums, Lena Rau, auf zahlreiche Bewerbungen für den Ausbildungsstart im September 2026.
Insgesamt sind 24 Ausbildungsstellen in folgenden Berufsfeldern ausgeschrieben:
- Industriemechanik
- Mechatronik
- Zerspanungsmechanik
Das Online-Bewerbungsportal mit detaillierten Informationen zu den jeweiligen Ausbildungsberufen finden Interessierte unter www.skf.de/karriere (Link: Ausbildung 2026).
