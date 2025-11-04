SKF gibt Startschuss für Innovationsplattform „The Patent Bay“: Umwelttechnologien zur kostenlosen Nutzung
SCHWEINFURT – Der weltweit agierende Wälzlagerhersteller SKF hat die neue Online-Plattform „The Patent Bay“ vorgestellt. Ziel ist es, nachhaltige Technologien voranzubringen, indem ausgewählte eigene Patente anderen Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
SKF-CEO Rickard Gustafson erklärte, dass wirklicher Fortschritt und bahnbrechende Innovationen nur durch das Teilen von Wissen entstehen können. „The Patent Bay“ soll dieses Potenzial nutzen und übergreifende Welleneffekte in der Industrie und Gesellschaft erzeugen.
Hintergrund der Initiative
Die Plattform startet zu einem Zeitpunkt, an dem die Einreichungen von Patentanträgen weltweit mit $3,55$ Millionen im Jahr 2023 einen Höchststand erreicht haben. Dies zeige laut SKF zwar ein starkes Innovationsklima, aber auch die wachsende Herausforderung, diese Entwicklungen für eine gemeinsame Nutzung zugänglich zu machen. SKF möchte andere dazu inspirieren, dem Beispiel der Offenheit und Zusammenarbeit zu folgen.
Erstes veröffentlichtes Patent
Das erste auf „The Patent Bay“ veröffentlichte Patent umfasst eine für die Luftfahrtindustrie entwickelte Hochleistungswälzlagerlegierung.
Arnaud Ruellan, Technology Innovation Manager bei SKF, kommentierte dazu:
„Dieser neue Wälzlagerwerkstoff ist mit einer kompakteren Form auf größere Belastungen ausgelegt und kann so Hochleistungslagerlösungen für neuartige Triebwerksarchitekturen ermöglichen, mit denen sich Emissionen um bis zu 25 Prozent senken lassen. Gleichzeitig ist diese Technologie der Türöffner für weitere Innovationen, bei denen Effizienz und Nachhaltigkeit im Fokus stehen.“
Die Plattform „The Patent Bay“ steht Unternehmen und Innovatoren zur Verfügung, die sich für Technologien mit Nachhaltigkeitspotenzial engagieren.
