SKF in einem neuen Licht: Wälzlagerhersteller mit seiner frischt aufgemachten Marke

GÖTEBORG/SCHWEINFURT – Seit über 100 Jahren ist SKF als führender Hersteller von Lösungen zur Reduzierung von Reibung weltweit bekannt. Nun intensiviert das Unternehmen seine Bemühungen, Reibung nicht nur zu minimieren, sondern aktiv zu bekämpfen – mit dem Ziel, industrielle Prozesse intelligenter, wettbewerbsfähiger und energieeffizienter zu gestalten und so zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beizutragen.

Um die Marke an das heutige Angebot und die Unternehmenswerte anzupassen, nimmt SKF subtile, aber bedeutende Änderungen an seinem Markenauftritt vor. Die aktualisierte Marke spiegelt die geschäftliche Realität wider, positioniert das Unternehmen innerhalb der Branche exklusiver und soll dazu beitragen, neue Kunden zu gewinnen sowie profitables Wachstum zu fördern.

„Unsere Marke ist die Summe all dessen, was wir tun – Innovationen, Werte, Menschen, Reputation, Kommunikation und unsere künftige Marktstellung. Wir bauen damit Sympathie bei Kunden, Mitarbeitern, Investoren und Partnern auf und definieren unsere Position in der Branche neu, während wir unseren Werten treu bleiben“, erklärt Rickard Gustafson, Präsident und CEO der AB SKF.

Die neue Markenstrategie betont die historischen, aktuellen und zukünftigen Stärken von SKF und verfeinert die Kommunikation, um die Bedeutung des Unternehmens für die Weltwirtschaft besser zu vermitteln. Per Nilsson, Kommunikationsdirektor bei SKF, ergänzt:

„Nur wenige Unternehmen auf der Welt können Reibung so reduzieren wie wir. Von Fahrrädern über Hochgeschwindigkeitszüge bis hin zu Waschmaschinen – unsere Lösungen sind überall. Seit 1907 bekämpfen wir Reibung, und heute ist das wichtiger denn je.“

Die überarbeitete Markenidentität von SKF ist mutiger und moderner, bleibt aber unverkennbar. Dazu gehören ein leicht angepasstes Logo, ein frischeres Blau, eine neue Schriftart sowie eine markantere Bildsprache. Zudem wird der Marketingsupport für Händler verbessert – mit einer klareren und einheitlicheren Händleridentität.

Rickard Gustafson fasst zusammen:

„In fast 120 Jahren Innovation haben wir Produkte und Lösungen entwickelt, die Reibung reduzieren. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter: Wir wollen aktiv gegen Reibung kämpfen, um die Welt voranzubringen – und darüber sprechen.“