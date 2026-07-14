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SKF mit Silbernem Sicherheitspreis für „Safety Exit Game“ ausgezeichnet

14. Juli 2026Letztes Update 14. Juli 2026
SKF mit Silbernem Sicherheitspreis für „Safety Exit Game“ ausgezeichnet
Frisch ausgezeichnet präsentieren sich neben dem Vertreter der Berufsgenossenschaft, Karl Hönig, (von links) die Arbeitssicherheitsexperten der SKF Günter Grötzbach, Dominik Roh, Daniel Völkl, Johannes Egerer (Dual Studierender), Andre Dusel, Manuel Wiesmann sowie SKF Deutschlandchef Jörg Wuttke. - Foto: Holger Laschka SKF
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SCHWEINFURT – Die SKF GmbH wurde für ihr innovatives „Safety Exit Game“ mit dem Silbernen Sicherheitspreis der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) geehrt.

Das Konzept des Safety Exit Game

Beteiligte und Resonanz

  • Projektteam: Das Team um Arbeitssicherheitsleiter Dominik Roh entwickelte verschiedene Spielvarianten für die Produktion und Verwaltung.

  • Mitwirkung: Johannes Egerer, ein Dualer Student, leistete einen wesentlichen Beitrag zur inhaltlichen Konzeption der Fragestellungen.

  • Feedback: Die Mitarbeitenden reagierten positiv, wobei besonders die Kombination aus Wettbewerb, Praxisbezug und Wissensvermittlung auf Begeisterung stieß.

  • Würdigung durch die BGHM: Karl Hönig, Präventionsdienstleiter Region Süd-Ost, lobte den kreativen Ansatz, ein oft trocken wahrgenommenes Thema erlebbar zu machen.

Ausblick

  • Goldener Sicherheitspreis: Durch den Gewinn des silbernen Preises hat SKF nun die Chance, aus den bundesweit ausgezeichneten Projekten für den Goldenen Sicherheitspreis ausgewählt zu werden.

  • Zukunft des Projekts: Das Safety Exit Game bleibt weiterhin bei SKF im Einsatz, um das Thema Arbeitssicherheit dauerhaft im Arbeitsalltag zu verankern.


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