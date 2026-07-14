SKF mit Silbernem Sicherheitspreis für „Safety Exit Game“ ausgezeichnet
SCHWEINFURT – Die SKF GmbH wurde für ihr innovatives „Safety Exit Game“ mit dem Silbernen Sicherheitspreis der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) geehrt.
Das Konzept des Safety Exit Game
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Grundgedanke: Arbeitssicherheit soll erlebbar gemacht werden, um sie bestmöglich zu vermitteln.
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Spielprinzip: Angelehnt an einen Escape Room löst das Team verschiedene Aufgaben und Rätsel.
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Inhalte: Die Themen umfassen unter anderem den sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln, die Persönliche Schutzausrüstung sowie Sicherheit im Büro und Homeoffice.
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Zielsetzung: Sicherheitswissen soll nachhaltig vermittelt und der Teamgeist gestärkt werden.
Beteiligte und Resonanz
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Projektteam: Das Team um Arbeitssicherheitsleiter Dominik Roh entwickelte verschiedene Spielvarianten für die Produktion und Verwaltung.
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Mitwirkung: Johannes Egerer, ein Dualer Student, leistete einen wesentlichen Beitrag zur inhaltlichen Konzeption der Fragestellungen.
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Feedback: Die Mitarbeitenden reagierten positiv, wobei besonders die Kombination aus Wettbewerb, Praxisbezug und Wissensvermittlung auf Begeisterung stieß.
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Würdigung durch die BGHM: Karl Hönig, Präventionsdienstleiter Region Süd-Ost, lobte den kreativen Ansatz, ein oft trocken wahrgenommenes Thema erlebbar zu machen.
Ausblick
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Goldener Sicherheitspreis: Durch den Gewinn des silbernen Preises hat SKF nun die Chance, aus den bundesweit ausgezeichneten Projekten für den Goldenen Sicherheitspreis ausgewählt zu werden.
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Zukunft des Projekts: Das Safety Exit Game bleibt weiterhin bei SKF im Einsatz, um das Thema Arbeitssicherheit dauerhaft im Arbeitsalltag zu verankern.
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