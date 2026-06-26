SKF präsentiert neue Fußballtrikots für den Gothia Cup: FC Passau vertritt Deutschland
SCHWEINFURT / GÖTEBORG – Pünktlich zum bevorstehenden Gothia Cup, dem weltweit größten Jugendfußballturnier, stellt SKF eine besondere Trikot-Kollektion vor. Entworfen wurde das Design von den schwedischen Nationalspielerinnen Monica Jusu Bah und Felicia Schröder, die damit ihre eigenen Erfahrungen und Träume als junge Fußballerinnen verarbeiten.
Von Profis für junge Talente entworfen
Die beiden Fußballstars, die selbst am Gothia Cup teilgenommen haben, ließen sich bei der Gestaltung von ihrer engen Freundschaft inspirieren. Das Design integriert Motive von Sonne und Mond, die für Unterschiede und gemeinsame Verbundenheit stehen.
„Wir haben uns gemeinsam Tattoos stechen lassen – als Symbol unserer Freundschaft. Wir dachten, dass sich dieses Motiv hervorragend für ein Fußballtrikot eignet“, erklärt Monica Jusu Bah. Mit diesem Projekt möchte SKF nicht nur sportliche Leistungen fördern, sondern auch die Werte von Freundschaft und internationaler Begegnung unterstreichen.
FC Passau auf dem Weg nach Schweden
Die U17-Mädchenmannschaft des FC Passau wird in diesem Jahr die deutschen Farben von SKF beim Turnier vertreten. Das Team hatte sich im März bei einem Qualifikationsturnier am Standort Schweinfurt das Ticket nach Göteborg gesichert. SKF übernimmt dabei das komplette Paket aus Reise, Unterkunft und Turnierbegleitung.
Ein besonderer Höhepunkt wartet auf die Spielführerin Helena Schneider: Sie wird im Ullevi-Stadion bei der Eröffnungsfeier vor zehntausenden Zuschauern die offizielle Fair-Play-Verpflichtung für alle deutschen Teilnehmer verlesen. In der Vorrunde des Turniers trifft der FC Passau auf zwei schwedische Teams sowie den Fredericksburg FC aus den USA.
„Meet the World“: Fußball verbindet
Das Engagement unterstreicht die Mission von SKF, jungen Menschen weltweit Teilhabe und bleibende Freundschaften zu ermöglichen. „Als Hauptsponsor möchten wir jungen Menschen die Teilnahme am weltweit größten Jugendturnier ermöglichen“, so Rickard Gustafson, Präsident und CEO von SKF. Jörg Wuttke, Deutschlandchef von SKF, ergänzt: „Ich wünsche den Mädchen des FC Passau ein unvergessliches Erlebnis, sportlich viel Erfolg und gute Begegnungen mit jungen Fußballerinnen und Fußballern aus aller Welt.“
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