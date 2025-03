SKF: Vertrag zur Beschäftigungs- und Standortsicherung abgeschlossen

GÖTEBORG/SCHWEINFURT – Die Geschäftsführung und der Betriebsrat der deutschen SKF GmbH haben für die rund 3.800 Beschäftigten der Werke in Schweinfurt, Mühlheim und Lüchow eine wegweisende Vereinbarung zur Beschäftigungs- und Standortsicherung unterzeichnet.

Diese Entscheidung wurde am Mittwoch im Rahmen einer Betriebsversammlung bekannt gegeben und steht im Zusammenhang mit der bevorstehenden Aufspaltung des internationalen Konzerns SKF AB in zwei unabhängige Unternehmen für das Automobilzuliefer- und das Industriegeschäft.

SKF-Deutschlandchef Jörg Wuttke unterstreicht die Bedeutung der Vereinbarung: „Diese Vereinbarung bietet Sicherheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht deutlich, dass SKF auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten ein verlässlicher Arbeitgeber ist.“ Er betont zudem, dass die bevorstehende Aufspaltung mit einem hohen Maß an Arbeitsplatzsicherheit und gleichbleibend guten Rahmenbedingungen für die Belegschaft verbunden ist. Die Umsetzung der anstehenden Veränderungen soll weiterhin in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Betriebsräten erfolgen.

Verlängerung der Beschäftigungssicherung

Am Standort Schweinfurt wird die bestehende Beschäftigungssicherungsvereinbarung, die ursprünglich bis Ende 2026 galt, für alle Beschäftigten bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. In den Werken Mühlheim und Lüchow wurde erstmals eine solche Absicherung vereinbart, die bis zum 30. Juni 2028 Bestand hat.

Zukunftspläne und Umstrukturierung

SKF plant, das Automobilzuliefergeschäft Anfang 2026 in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern, das anschließend in Stockholm an die Börse gehen soll. Die Produktionsstandorte Mühlheim mit etwa 120 Beschäftigten und Lüchow mit rund 500 Beschäftigten werden in das neue Automobilzulieferunternehmen integriert. Für den Standort Schweinfurt hat die Umstrukturierung überwiegend Auswirkungen auf die Hauptverwaltung, insbesondere auf die Verkaufsorganisation im Automobilbereich, die aktuell ca. 150 Beschäftigte umfasst.

SKF beliefert sowohl große Automobilhersteller mit Wälzlagern, Dichtungen und weiteren Komponenten als auch den Ersatzteilmarkt mit Reparaturkits. Die Aufspaltung des Konzerns wird voraussichtlich zur strategischen Fokussierung der einzelnen Geschäftsbereiche beitragen und den Wandel in der Automobilbranche sowie den Ausbau des Industriegeschäfts gezielt unterstützen.