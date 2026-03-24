Smarte Stunde in Haßfurt: Digitales Parken mit der Parkster-App im Fokus
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Donnerstag, den 12. März 2026, informierten sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Stadtlabor Haßfurt über die Nutzung der Parkster-App. Die Veranstaltung „Smarte Stunde“, organisiert vom Mehrgenerationenhaus Haßfurt in Kooperation mit Smart Green City Haßfurt, zielte darauf ab, digitale Hemmschwellen abzubauen und den praktischen Umgang mit dem digitalen Parkschein zu erleichtern.
Im Mittelpunkt des Austauschs stand die Frage, wie Parkgebühren in Haßfurt bequem per Smartphone entrichtet werden können. Stefan Geier, zuständiger Sachbearbeiter der Stadt Haßfurt, demonstrierte die Anwendung schrittweise und ging dabei auf spezifische Funktionen wie die digitale „Brötchentaste“ ein. Die Teilnehmenden schätzten besonders die Möglichkeit, konkrete Anwendungssituationen direkt mit einem Experten zu klären und die Vorteile der App – wie die minutengenaue Abrechnung und die Vermeidung von Kleingeldsuche – kennenzulernen.
Die wichtigsten Aspekte der Informationsveranstaltung:
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Praxisnähe: Schritt-für-Schritt-Demonstration der App-Funktionen durch die Stadtverwaltung.
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Digitale Teilhabe: Abbau von Berührungsängsten gegenüber städtischen Online-Angeboten durch persönlichen Austausch.
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Lokale Besonderheiten: Erläuterung der Integration von Kurzzeitparktarifen (Brötchentaste) in das digitale System.
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Kooperation: Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Mehrgenerationenhaus und dem Projekt Smart Green City.
Die „Smarte Stunde“ ist ein fester Bestandteil des regionalen Bildungsangebots und wird regelmäßig fortgesetzt, um weitere digitale Leistungen der Stadt vorzustellen. Ziel bleibt es, den Zugang zu modernen Technologien für alle Generationen zu vereinfachen und die Lebensqualität in der Smart Green City Haßfurt zu steigern.
Weitere Informationen zu digitalen Angeboten und kommenden Terminen finden Sie unter:
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