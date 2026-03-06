Smarte Stunde zum digitalen Parken in Haßfurt
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Donnerstag, den 12. März 2026, laden das Mehrgenerationenhaus Haßfurt und Smart Green City um 17:00 Uhr ins Stadtlabor ein, um die Funktionsweise der Parkster-App für das digitale Parken in der Innenstadt vorzustellen. In der kostenlosen Veranstaltung erklärt Experte Stefan Geier von der Stadtverwaltung, wie Bürger ihren Parkschein einfach per Smartphone buchen, verlängern oder vorzeitig beenden können.
Durch die Nutzung der App entfällt der Weg zum Parkautomaten und die Parkzeit kann flexibel von unterwegs gesteuert werden, was das Parken in Haßfurt deutlich komfortabler macht. Die „Smarte Stunde“ bietet eine ideale Plattform, um die digitale Parkraumbewirtschaftung kennenzulernen, die Anwendung direkt auszuprobieren und offene Fragen an die zuständigen Sachbearbeiter zu richten. Dieses Angebot ist Teil einer Kooperation, die regelmäßig digitale Leistungen der Stadtverwaltung präsentiert und für alle interessierten Bürger zugänglich macht.
Die Teilnahme an der Informationsstunde in der Hauptstraße 7 ist kostenfrei, jedoch wird aufgrund der Planung um eine vorherige Anmeldung gebeten. Interessierte können sich telefonisch unter 09521/952825-0 oder per E-Mail anmelden bei
Weitere Details zu dieser und kommenden Veranstaltungen findest du direkt im Mehrgenerationenhaus Haßfurt oder online unter
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!