So ein Scheißkerl: Stark betrunkener Mann hinterlässt Kot in der Kabine und geht danach klauen

WÜRZBURG – Betrunkener sorgt für kuriosen Polizeieinsatz in der Innenstadt

Ein stark alkoholisierter 50-Jähriger hat am Montagabend in der Würzburger Innenstadt für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 17:00 Uhr betrat der Mann ein Bekleidungsgeschäft am Marktplatz und verrichtete in einer Umkleidekabine sein großes Geschäft. Doch damit nicht genug: Zum Abwischen nutzte er kurzerhand ausgestellte Kleidung des Geschäfts.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Vorfall und verfolgte den Mann bis zu einem nahegelegenen Warenhaus. Dort setzte der Betrunkene seine fragwürdige Einkaufstour fort, indem er ein Paar Wollstrümpfe entwendete. Doch offenbar reichte ihm das nicht: In drei weiteren Geschäften stahl er Waren im Gesamtwert von etwa 70 Euro.

Die Polizei konnte den Mann schließlich stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der 50-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und muss sich nun wegen Sachbeschädigung sowie mehrfachen Ladendiebstahls verantworten.