So macht Nachhaltigkeit Spaß: Erlebniswochen Zukunftsklima starten mit spannenden Veranstaltungen
LANDKREIS HASSBERGE – In den kommenden Tagen beginnen die Erlebniswochen Zukunftsklima, die Jung und Alt zu einer Reihe von interessanten, informativen und interaktiven Angeboten zu den Themen Nachhaltigkeit und Klima einladen. Die kostenfreien Veranstaltungen starten am 19. September und finden an verschiedenen Orten im Landkreis statt.
Den Auftakt bildet am 19. September um 18 Uhr im UmweltBildungsZentrum Oberschleichach der Workshop „Fast Fashion? Slow Down“. Im Anschluss können die Teilnehmenden eine exklusive Kleidertauschbörse nutzen, die am 20. September von 10 bis 15 Uhr für alle Interessierten zugänglich ist. Kleidungsstücke und Accessoires für Erwachsene können bis zum 12. September im UmweltBildungsZentrum sowie im Bibliotheks- und Informationszentrum in Haßfurt abgegeben werden. Ebenfalls am 19. September eröffnet im Foyer des Landratsamtes in Haßfurt die Ausstellung „Energie(ein)wände“.
Das Bibliotheks- und Informationszentrum in Haßfurt bietet ab dem 19. September zwei weitere Mitmach-Angebote: Mit der „Klimawaage“ kann man spielerisch herausfinden, wie viel CO2 im Alltag eingespart werden kann, und der „Zukunftsbaum“ der Künstlerin Kim Davey lädt dazu ein, eigene Ideen für eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Am 20. September um 11 Uhr wartet dort mit dem Korbtheater „Olga packt aus“ eine „kuhle“ Geschichte für Kinder ab drei Jahren über die Vermeidung von Müll.
Für Naturfreunde und Wissbegierige gibt es am 20. September um 13:30 Uhr eine Exkursion in den Sailershäuser Wald, bei der es um Herausforderungen für den Wald durch den Klimawandel sowie um die Energiewende und Windkraft geht. Als Höhepunkt steht dabei die Besichtigung einer Windkraftanlage auf dem Programm. Am 21. September um 21 Uhr wird zu einem Sternenspaziergang auf dem ehemaligen Kasernengelände in Ebern eingeladen, bei dem man den Nachthimmel in Augenschein nehmen kann.
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei, teilweise ist jedoch eine vorherige Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zum vollständigen Programm stehen unter der Webseite www.regionalmanagement-hassberge.de/aktionsmonat zur Verfügung.
