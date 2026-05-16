So müsste es immer sein: Ratzfatz verurteilter Autodieb
NIEDERWERRN – Rekordzeit bei der Justiz: Nur rund 16 Stunden nach seiner Tat ist ein 31-jähriger Autodieb im Landkreis Schweinfurt bereits rechtskräftig verurteilt worden. Der Mann war am Donnerstagabend beim Aufbrechen von Autos erwischt worden und stand am Freitagmorgen bereits vor dem Richter.
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 19:00 Uhr in der Kautzenstraße in Niederwerrn.
Polizei ertappt Dieb auf frischer Tat
Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Schweinfurt bewies zur richtigen Zeit den richtigen Riecher. Die Beamten beobachteten den 31-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit dabei, wie er sich auf offener Straße an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Der Mann testete gezielt die Autotüren, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen und dort Beute zu machen. Die Polizisten fackelten nicht lange und nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest.
Sieben Monate Haft auf Bewährung im Eilverfahren
In enger und reibungsloser Abstimmung zwischen der Schweinfurter Polizei und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde umgehend ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren in die Wege geleitet. Statt wochenlang auf einen Prozess zu warten, wurde der 31-Jährige bereits am Freitagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Das Urteil folgte prompt: Der Mann wurde wegen versuchten Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Nach der Verhandlung wurde der Verurteilte wieder auf freien Fuß gesetzt.
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