So schmeckt der Landkreis Haßberge – Lieblingsrezepte aus der Region gesucht

HAßFURT – Das Regionalmanagement und die kommunale Jugendarbeit des Landkreises Haßberge haben ein besonderes Projekt ins Leben gerufen: Ein Rezeptbuch soll den Geschmack der Region einfangen.

Landrat Wilhelm Schneider unterstützt die Initiative und ruft die Bevölkerung zur Teilnahme auf: „Unsere Bürgerinnen und Bürger sind die besten Kenner der regionalen Küche. Teilen Sie Ihr Lieblingsrezept mit uns und helfen Sie dabei, unsere kulinarische Vielfalt festzuhalten.“

Gesucht werden Rezepte aus den Kategorien Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen, Backwaren und alkoholfreie Cocktails. Ob traditionelle Gerichte oder moderne Eigenkreationen – entscheidend ist der Bezug zur Region, sei es durch regionale Zutaten oder eine besondere Verbindung zu einem Ort oder einer Tradition. Ein weiteres Kriterium ist die Verwendung natürlicher, frischer Zutaten.

Eine Jury aus regionalen Akteuren wird 26 Gerichte sowie einige alkoholfreie Cocktails auswählen, die den Landkreis Haßberge kulinarisch repräsentieren und in das Rezeptbuch aufgenommen werden. Einsendeschluss für Rezepte ist der 22. Juni 2025. Eingereicht werden können sie per Online-Formular oder per Post an das Landratsamt Haßberge, Regionalmanagement, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt. Wer möchte, kann auch Fotos der fertigen Gerichte oder Cocktails mitschicken – dabei sollte auf eine hohe Bildqualität geachtet werden.

Weitere Informationen sowie das Online-Formular zur Einreichung von Rezepten sind unter www.regionalmanagement-hassberge.de/regionales-rezeptbuch zu finden.

Kommunale Jugendpflegerin Theresa Fleischmann und Regionalmanagerin Sonja Gerstenkorn sind gespannt auf die Einsendungen: „Zeigen Sie uns die Traditionsgerichte Ihres Ortes oder entwickeln Sie eigene Cocktailkreationen. Wir freuen uns auf die Vielfalt und Kreativität der regionalen Küche!“