So schnell kann das gehen: 500 Euro und 1 Monat Fahrverbot
LOHR AM MAIN – Am Donnerstagvormittag wurde eine 34-jährige Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Lohr am Main festgestellt, bei der drogentypische Auffälligkeiten bemerkt wurden. Die Frau räumte daraufhin den Konsum von Marihuana in den vergangenen Tagen ein. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Cannabiseinfluss festzustellen.
Das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis ist in Deutschland nicht erlaubt, wenn der Grenzwert von 3,5 ng/ml überschritten wird.
Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus. Im Falle einer Grenzwertüberschreitung erwartet die 34-jährige PKW-Führerin ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Die Polizei betonte, dass der Konsum selbst zwar nicht strafbar sei, das Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Drogen jedoch eine Ordnungswidrigkeit darstellt.
