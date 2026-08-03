Softair-Gewehr sorgt für Polizeieinsatz

MILTENBERG – Ein täuschend echt aussehendes Softair-Gewehr hat am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen einen 19-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, nachdem er die Waffe in der Öffentlichkeit mit sich geführt hatte.

Eine Fahrradfahrerin hatte gegen 14.45 Uhr in der Laurentiusstraße einen Mann bemerkt, der augenscheinlich mit einer Schusswaffe hantierte. Sie sprach daraufhin sofort eine Polizeistreife an, die ihr in einer Nebenstraße entgegenkam.

Die Beamten trafen den Mann wenig später an. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Schusswaffe um ein Softair-Gewehr handelte, mit dem Plastikkugeln verschossen werden können. Die einer echten Langwaffe täuschend ähnlich sehende Nachbildung hatte der Mann inzwischen in seinem Auto abgelegt.

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Da der 19-Jährige nach Angaben der Polizei kein Verständnis für den richtigen Umgang mit der Waffe zeigte, wurde das Softair-Gewehr sichergestellt. Zwar ist der Besitz einer solchen Waffe grundsätzlich erlaubt, das Führen in der Öffentlichkeit jedoch nicht. Gegen den Mann wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.