Auto IU

Solidaritätsbesuch in der Ukraine: Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig in Lviv und Lutsk

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
Solidaritätsbesuch in der Ukraine: Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig in Lviv und Lutsk
Bürgermeister Andrij Sadowyj überreicht Oberbürgermeister Martin Heilig nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Lviv den schreitenden Löwen, der das Stadtwappen ziert. - Foto: Stadt Lviv
Sparkasse

WÜRZBURG – Seine erste Auslandsreise als amtierender Oberbürgermeister führte Martin Heilig in der vergangenen Woche ganz bewusst in die Ukraine. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Sandra Vorlová und einer städtischen Delegation besuchte er die Partnerstadt Lviv sowie die Freundschaftsstadt Lutsk, um die Solidarität Würzburgs zu bekräftigen und künftige Hilfsprojekte voranzutreiben.

Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs stand der Besuch im Zeichen tiefer emotionaler Begegnungen und konkreter Aufbauarbeit. In Lviv besichtigte die Delegation unter anderem das zentrale Kooperationsprojekt, die Rehaklinik „Unbroken“, sowie ein Psychotherapiezentrum für Kriegsbetroffene. Neben dem Gedenken an die Gefallenen auf dem Friedhof tauschten sich die Vertreter beider Städte auch über Infrastrukturprojekte wie den geplanten Bau einer neuen Straßenbahnlinie aus.

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

In der Freundschaftsstadt Lutsk, die aufgrund ihrer Lage an der Via Regia als wichtiger regionaler Marktplatz gilt, lag der Fokus auf der weiteren Verzahnung der Stadtverwaltungen und logistischer Unterstützung aus Deutschland. Oberbürgermeister Heilig zeigte sich tief beeindruckt von der Stärke und dem Zusammenhalt der Menschen vor Ort, die trotz der ständigen Bedrohung ihren Alltag gestalten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Innovation für die Hygiene in der Küche: Selbstreinigende Spüle von BORA setzt neue Maßstäbe

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

„Wir werden weiter an eurer Seite sein“, hielt Heilig im Goldenen Buch der Stadt Lviv fest. Er betonte, dass die Unterstützung aus Würzburg – sowohl durch offizielle Projekte als auch durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger – einen wichtigen Beitrag dazu leiste, die Moral in den ukrainischen Städten aufrechtzuerhalten. Ziel bleibe die Hoffnung auf künftige Besuche in Zeiten eines dauerhaften Friedens.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026

Mehr

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 28.03.26

News-Podcast Schweinfurt-Main-Rhön vom 28.03.26

28. März 2026
Bayerns Beste: Ehrungen für das unterfränkische Handwerk im Maximilianeum

Bayerns Beste: Ehrungen für das unterfränkische Handwerk im Maximilianeum

28. März 2026
Waffenverbot an bayerischen Hauptbahnhöfen: Bundespolizei erlässt Allgemeinverfügung

Waffenverbot an bayerischen Hauptbahnhöfen: Bundespolizei erlässt Allgemeinverfügung

28. März 2026
Kurioser Polizeieinsatz wegen bewaffneter Person: Regenschirm löst Alarm in Kitzingen aus

Kurioser Polizeieinsatz wegen bewaffneter Person: Regenschirm löst Alarm in Kitzingen aus

28. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)