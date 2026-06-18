Sollen auch Arztpraxen in die Stadtgalerie? – Unsere Leser sagen NEIN
SCHWEINFURT – Angesichts eines Leerstands von rund 50 Prozent planen die Investoren der Stadtgalerie Schweinfurt eine grundlegende Neuausrichtung. Da der Standort für klassischen Einzelhandel zunehmend an Attraktivität verliert, strebt der Betreiber eine Umnutzung von Teilflächen für Arztpraxen an. Ein entsprechender Antrag auf Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes sorgte Stadtrat für kontroverse Diskussionen.
Die Betreiber beabsichtigen, rund 21 Millionen Euro in den Umbau zu investieren. Vorgesehen ist, etwa 1.500 Quadratmeter Fläche für moderne Praxisräume zu erschließen. Während Befürworter darin eine notwendige Reaktion auf den kriselnden stationären Handel sehen, warnen Kritiker vor negativen Folgen für die bestehende Innenstadtstruktur. Wir haben gefragt: „Findest Du das eine gute Idee?“
Unsere nicht repräsentative Umfrage zeigt: Nur 35,2 Prozent der Befragten sind für eine solche Änderung. Die Mehrheit der befragten Personen (64,8 Prozent) ist dagegen. Dass das Projekt im Stadtrat durchgewunken wird, scheint trotzdem eher wahrscheinlich.
Befragt wurden 2.000 unserer Leser.
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