Sommer-Highlights 2026 in Bad Kissingen: Jubiläen, Historie und Open-Air-Stars
BAD KISSINGEN – Der Sommer 2026 verspricht in der Welterbestadt Bad Kissingen ein Veranstaltungsfeuerwerk der Extraklasse. Von einem runden Jubiläum des bedeutendsten Klassikfestivals Europas über historische Zeitreisen bis hin zu modernen Rock- und Pop-Konzerten unter freiem Himmel bietet das Programm Spitzenunterhaltung für jeden Geschmack.
Das mediterrane Flair der Stadt, gepaart mit historischer Architektur und weitläufiger Natur, bildet auch in diesem Jahr die perfekte Kulisse für kulturelle Höhepunkte.
40 Jahre Kissinger Sommer: Ein „Mazel Tov“ auf die Klassik
Das Jahr 2026 markiert einen Meilenstein: Der Kissinger Sommer feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „Mazel Tov“ (hebräisch für „Glückwunsch“) widmet sich das Festival besonders der jüdischen Kultur der Stadt und schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Moderne.
-
Star-Besetzung: Die Weltklasse-Sopranistin Cecilia Bartoli kehrt nach zehn Jahren für drei exklusive Abende zurück. Zudem geben sich Ikonen wie Anne-Sophie Mutter, Julia Fischer und Igor Levit die Ehre.
-
Open-Air-Spektakel: Am 12. Juli bildet ein Mammutprojekt das Highlight: Sir Simon Rattle dirigiert das BR-Orchester und über 500 Chorsänger mit Orffs „Carmina Burana“ vor dem Turniergebäude.
-
Geschichte erleben: Eine Sonderausstellung im Museum Obere Saline beleuchtet die vier Jahrzehnte des Festivals (an Festivaltagen freier Eintritt).
Rakoczy-Fest: Wo Geschichte lebendig wird
Am letzten Juli-Wochenende verwandelt sich Bad Kissingen beim Rakoczy-Fest in eine historische Bühne. Gefeiert wird die Wiederentdeckung der Rakoczy-Quelle von 1737.
Besucher können Kaiser, Könige und berühmte Kurgäste der Vergangenheit leibhaftig in der Stadt antreffen. Zu den Höhepunkten zählen der elegante Rakoczy-Ball mit der traditionellen Polonaise durch den Kurgarten sowie der große historische Festzug am Sonntag.
Bad Kissingen Open Airs: Drei Tage, drei Welten
Ende August verwandelt sich das Areal in der Au in ein riesiges Konzertgelände. Das Line-up für die Open Airs 2026 verspricht Gänsehaut-Momente:
-
Amy Macdonald (Do., 27.08.): Die schottische Folk-Pop-Ikone eröffnet das Wochenende mit neuen Songs ihres Albums „Is This What You’ve Been Waiting For?“ und ihren unvergessenen Welthits.
-
Fury In The Slaughterhouse (Fr., 28.08.): Die deutsche Rock-Legende bringt mit ihrer Tour „FURY LIVE TWENTY SIX“ pure Energie und den Soundtrack einer ganzen Generation auf die Bühne.
-
Wincent Weiss (Sa., 29.08.): Den krönenden Abschluss feiert Deutsch-Pop-Star Wincent Weiss. Mit einer energiegeladenen Show und Hits wie „Musik Sein“ verwandelt er die Au in eine riesige Sommerparty.
Alle Informationen zu Tickets und weiteren Terminen finden Interessierte unter www.badkissingen.de.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!