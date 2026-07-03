„Sommer in der Stadt“: Garitzer Chöre laden zu musikalischem Abend ein

A N Z E I G E

BAD KISSINGEN – Unter dem Motto „Sommer in der Stadt“ laden die Chöre des Gesangvereins 1883 Garitz e.V. am Freitag, 31. Juli, zu einem Abend mit traditioneller und moderner Chormusik in den Rossini-Saal ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Der Popchor InTakt unter der Leitung von Stefan Ammersbach präsentiert moderne Titel wie „In the Air Tonight“ von Phil Collins und „If You Leave Me Now“ von Chicago. Die Leitung des Garitzer Männer-, Frauen- und gemischten Chores übernimmt Ganna Kravchenko. Musikalische Unterstützung erhalten die Chöre durch den MGV Westheim 1890 e.V., der sich mit mehreren gemeinsamen Liedbeiträgen beteiligt.

A N Z E I G E N

Ein gemeinsamer Höhepunkt des Abends soll die Aufführung der Lieder „Die Welt braucht Lieder“ von Udo Jürgens und „Nessajas Lied“ von Peter Maffay sein, die von allen Chören gemeinsam gesungen werden. Für einen besonderen musikalischen Akzent sorgt zudem Valerii Atamanchuk aus der Ukraine mit Gesang und Akkordeon.

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A N Z E I G E

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit traditioneller und moderner Chormusik sowie auf einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Abend freuen.