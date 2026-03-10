Auto IU

Sommer-Kulturkalender Rhön-Grabfeld: Jetzt Termine für Juni bis August melden

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Alle Kulturveranstalter und Vereine im Landkreis sind aufgerufen, ihre geplanten Events für die Sommermonate Juni, Juli und August bis spätestens zum 1. April 2026 zu melden. Die Kulturagentur bereitet derzeit die neue Ausgabe des Kulturkalenders vor, die ab Ende Mai die beeindruckende Vielfalt von Konzerten, Festen und Ausstellungen in der Region präsentieren wird.

Egal ob Lesung, Theateraufführung oder Markt – die kostenfreie Veröffentlichung deiner Termine sorgt für eine große Reichweite im gesamten Landkreis. Der Kalender erscheint sowohl in gedruckter Form als auch digital und zeigt das enorme Engagement der Kulturschaffenden in unserer Heimat. Nutze die Chance, deine Veranstaltung einem breiten Publikum vorzustellen und so für ein volles Haus zu sorgen.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Die Meldung deiner Termine erfolgt einfach und schnell über das Online-Portal der Kulturagentur. Den Zugang zur Eingabemaske findest du unter

Das könnte Dich auch interessieren:

Gleichmäßige Garergebnisse und müheloses Wenden auf dem Grill

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

www.kulturmeldungen.rhoen-grabfeld.de

Den digitalen Veranstaltungskalender zur Ansicht aktueller Termine erreichst du unter

kulturkalender.rhoen-grabfeld.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. März 2026Letztes Update 10. März 2026

Mehr

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

Brand eines Wohnhauses – Kriminalpolizei ermittelt in Sennfeld

10. März 2026
Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

Handgreiflichkeiten nach Streit im Straßenverkehr – Zeugen gesucht

10. März 2026
Er war wohl gut gelaunt: Berauschter Mann tanzt wiederholt auf Bundesstraße

Er war wohl gut gelaunt: Berauschter Mann tanzt wiederholt auf Bundesstraße

10. März 2026
100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

100 km/h zu schnell: Motorradfahrer bei Geschwindigkeitsmessung deutlich zu schnell

10. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)