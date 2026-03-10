Sommer-Kulturkalender Rhön-Grabfeld: Jetzt Termine für Juni bis August melden
BAD NEUSTADT AN DER SAALE IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Alle Kulturveranstalter und Vereine im Landkreis sind aufgerufen, ihre geplanten Events für die Sommermonate Juni, Juli und August bis spätestens zum 1. April 2026 zu melden. Die Kulturagentur bereitet derzeit die neue Ausgabe des Kulturkalenders vor, die ab Ende Mai die beeindruckende Vielfalt von Konzerten, Festen und Ausstellungen in der Region präsentieren wird.
Egal ob Lesung, Theateraufführung oder Markt – die kostenfreie Veröffentlichung deiner Termine sorgt für eine große Reichweite im gesamten Landkreis. Der Kalender erscheint sowohl in gedruckter Form als auch digital und zeigt das enorme Engagement der Kulturschaffenden in unserer Heimat. Nutze die Chance, deine Veranstaltung einem breiten Publikum vorzustellen und so für ein volles Haus zu sorgen.
Die Meldung deiner Termine erfolgt einfach und schnell über das Online-Portal der Kulturagentur. Den Zugang zur Eingabemaske findest du unter
www.kulturmeldungen.rhoen-grabfeld.de
Den digitalen Veranstaltungskalender zur Ansicht aktueller Termine erreichst du unter
