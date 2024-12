Sommeracher WinterWeihnacht am 14. /15. Dezember 2024 – Lichterglanz & Schlemmerei bei freiem Eintritt

SOMMERACH – Heimelig, weihnachtlich und voller Genuss wird es am 3. Adventswochenende (14. und 15. Dezember 2024) bei der Sommeracher WinterWeihnacht. Von 12 bis 20 Uhr laden 22 Weingüter, Winzer- und Handwerksbetriebe zu einem besonderen Weihnachtserlebnis ein, das weit mehr als ein klassischer Weihnachtsmarkt ist.

Weihnachtsbummel mit Sternenweg

Die Sommeracher WinterWeihnacht verwandelt den Ort in eine stimmungsvolle Kulisse, die zum Entdecken, Genießen und Einkaufen einlädt. Der Sternenweg verbindet alle 22 Stationen miteinander und führt durch festlich geschmückte Winzerhöfe, Gastronomiebetriebe und Handwerksstätten.

Kultur und Genuss

Ein Highlight ist die Betrachtung des barocken Sommeracher Weihnachtsgemäldes in der Pfarrkirche St. Eucherius am Sonntag um 14 Uhr, begleitet von einer Führung durch Sommerach an beiden Tagen um 14.30 Uhr (8 Euro pro Person, Kinder frei).

Weinliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn die Winzer des Ortes präsentieren ihre Philosophie und ihre besten Tropfen. Künstler und Handwerker bieten kreative Geschenkideen und laden zum Mitmachen ein.

Musikalische Highlights und Lesungen

Das Sommeracher Christkind Friederike Alschinger begrüßt die Gäste am Samstag um 15.30 Uhr, begleitet von der Sommeracher Bläsergruppe, und am Sonntag um 14.30 Uhr, musikalisch untermalt von den Jagdhornbläsern Gerolzhofen.

„Kellergeschichtli im Brandenburger Haus“ sorgen mit Krimi-Lesungen von Lorenz Strasser für Unterhaltung (Samstag und Sonntag jeweils um 16.30 Uhr). Für Kinder erzählt Maria Jakob am Sonntag um 15 Uhr weihnachtliche Geschichten.

Drei Konzerte runden das Programm ab: Am Samstag ab 17 Uhr der Projektchor Cantemus, um 17.30 Uhr die „Meefrüchdli“ im Weingut Schlereth und am Sonntag um 15.30 Uhr das Duo Cadore mit Harfe und Flöte in der Pfarrkirche.

Bequem anreisen

Ein Shuttle-Bus verbindet Sommerach und Volkach am Samstag abends um 19 Uhr, 19.30 Uhr und 20 Uhr.

Weitere Informationen sind unter www.sommerach.de oder telefonisch bei der InfoVinothek Sommerach unter 09381 / 718 79 39 erhältlich.