Sommerausstellung „Widerspruch“ in der Kirchenburg Ostheim

OSTHEIM V. D. RHÖN – In der ehemaligen Kirchhofschule der Kirchenburg Ostheim v. d. Rhön präsentiert der Verein Freunde der Kirchenburg e. V. vom 1. August bis 25. Oktober 2026 Arbeiten des Holzbildhauermeisters Steffen Kranz sowie seiner Schülerinnen und Schüler der staatlichen Schnitzschule Empfertshausen. Die Ausstellung trägt den Titel „Widerspruch“.

Mit der Ausstellung „Widerspruch“ lädt der Verein Freunde der Kirchenburg e. V. zur zweiten Sommerausstellung des Jahres in die ehemalige Kirchhofschule ein. Die gezeigten Arbeiten geben einen Einblick in die vielseitigen Möglichkeiten der künstlerischen Bearbeitung und Gestaltung von Holz.

Holz ist ein lebendiges und eigenwilliges Naturmaterial. Der Umgang mit diesem Werkstoff sowie das Verständnis für seine Eigenschaften werden den jungen Menschen an der Schnitzschule Empfertshausen vermittelt. So entstehen fantasievolle und zugleich naturnahe Objekte. Auch Wandgestaltungen und sakrale Symbole zeigen die große Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten und füllen die Räume der Kirchhofschule.

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Eine lange Tradition des Schnitzens in der Rhön

Das Schnitzen von Gebrauchsgegenständen und deren Verkauf war in der Rhön bereits früh eine verbreitete Möglichkeit, einen zusätzlichen Verdienst zum oftmals geringen Arbeitslohn zu erzielen.

1898 wurde im Rhöndorf Empfertshausen eine Schnitzschule gegründet. Seitdem werden dort in einer dreijährigen Lehrzeit Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer ausgebildet. Die Ausbildung endet mit dem Abschluss als Gesellin oder Geselle. In einem weiteren Ausbildungsjahr kann der Meistertitel im Holzbildhauerhandwerk erworben werden.

Die staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauerei ist deutschlandweit bekannt. Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Regionen Deutschlands kommen nach Empfertshausen, um dort historische Arbeitstechniken zu erlernen. Gleichzeitig gehört auch der Umgang mit moderner Technik zur Ausbildung.

Holz und weitere Materialien

Für die Umsetzung ihrer Ideen stehen den Schülerinnen und Schülern nicht nur Holz, sondern auch weitere Materialien wie Ton, Porzellan oder Metalle zur Verfügung. In der Ausstellung in der Kirchhofschule der Kirchenburg Ostheim sind jedoch ausschließlich Holzarbeiten zu sehen.

Vom Schüler zum Lehrer

Auch Holzbildhauermeister Steffen Kranz absolvierte seine Lehrjahre an der Schnitzschule Empfertshausen. Dort gibt er inzwischen seit vielen Jahren sein Wissen an die Auszubildenden weiter.

1999 erhielt Kranz anlässlich seiner Meisterausbildung einen Förderpreis. Viele Jahre war er Lehrgangsleiter der Meisterstufe. Als vielbeschäftigter Bildhauer mit eigenem Atelier sind seine Arbeiten in zahlreichen öffentlichen Gebäuden innerhalb und außerhalb Thüringens zu sehen. 2009 wurde er mit dem Rhöner Bildhauerpreis ausgezeichnet und steht seit 2001 im Guinnessbuch der Rekorde.

Meister und Nachwuchs gemeinsam in der Kirchhofschule

Die Freunde der Kirchenburg e. V. freuen sich, mit Steffen Kranz und seinen Schülerinnen und Schülern einen Meister seines Fachs und den künstlerischen Nachwuchs gemeinsam präsentieren zu können. Die Ausstellung zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Bearbeitung und Gestaltung von Holz.

Öffnungszeiten der Sommerausstellung:

Samstag, 1. August, bis Sonntag, 25. Oktober 2026

Samstag, Sonntag und Feiertage jeweils von 14 bis 17 Uhr

Eintritt: 3 Euro

Der Verein „Freunde der Kirchenburg e.V.“ bietet außerhalb der Öffnungszeiten für interessierte Gruppen Führungen durch die Ausstellung an. Anmeldung unter Tel. 09777 471 bei Ingrid Schmidt.

Weitere Informationen unter www.lebendige-kirchenburg.de