Auto IU

Sommerferien 2026: Zweites interkommunales Ferienprogramm in der ILE Mainschleife Plus

21. Juni 2026Letztes Update 21. Juni 2026
Sommerferien 2026: Zweites interkommunales Ferienprogramm in der ILE Mainschleife Plus
Der Bouldererlebnistag findet an der Boulderwand in Untereisenheim statt – ein Projekt, das dank des Regionalbudgets der ILE Mainschleife Plus umgesetzt werden konnte. - Foto: Christian Holzinger
ANZEIGE
Eisgeliebt

VOLKACH – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es auch in den Sommerferien 2026 wieder ein gemeinsames, ortsübergreifendes Ferien-Spaß-Programm für alle Kinder der ILE-Gemeinden geben.

Buntes Programm und viele Vorteile

Ein gemeinschaftliches Ferienprogramm bietet zahlreiche Pluspunkte: Die Kinder knüpfen gemeindeübergreifend neue Freundschaften, lernen die ILE-Region besser kennen und das Aktionsangebot wird durch die Zusammenarbeit noch vielfältiger. Gleichzeitig lassen sich Betreuungsressourcen effizienter bündeln.

ANZEIGEN
Rowdy-River Raf-Race
Doggenclub

Heiko Bäuerlein, ILE-Sprecher und Erster Bürgermeister von Volkach, bedankte sich bei der Programmvorstellung ausdrücklich bei den engagierten Helferinnen und Helfern in den Orten, die dieses abwechslungsreiche Angebot erst möglich gemacht haben.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis
Mehr

Auf dem Programm stehen unter anderem:

  • Ein Theater-Nachmittag

  • Eine Fahrt mit der Mainschleifenbahn

  • Ein Bouldererlebnistag in Eisenheim

  • Ein großer ILE Mainschleife Plus-Spieletag

Teilnehmende Gemeinden

Das Ferienprogramm richtet sich an alle Kinder aus den folgenden ILE-Orten:

  • Volkach

  • Sommerach

  • Nordheim

  • Eisenheim

  • Wipfeld

  • Schwanfeld

  • Kolitzheim

Informationen, Anmeldung und Kontakt

  • Programmheft: Das vollständige digitale Programmheft mit allen Angeboten und den jeweiligen Anmeldeinformationen finden interessierte Eltern online unter: www.ilemainschleifeplus.de/aktuelles

  • Änderungen: Sollte es zu kurzfristigen Programmanpassungen kommen, werden die Eltern der angemeldeten Kinder direkt per E-Mail benachrichtigt.

  • Kontakt: Für weitere Informationen und Rückfragen steht die ILE-Umsetzungsbegleitung Theresa Ott zur Verfügung.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Juni 2026Letztes Update 21. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)