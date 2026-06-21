Sommerferien 2026: Zweites interkommunales Ferienprogramm in der ILE Mainschleife Plus
VOLKACH – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es auch in den Sommerferien 2026 wieder ein gemeinsames, ortsübergreifendes Ferien-Spaß-Programm für alle Kinder der ILE-Gemeinden geben.
Buntes Programm und viele Vorteile
Ein gemeinschaftliches Ferienprogramm bietet zahlreiche Pluspunkte: Die Kinder knüpfen gemeindeübergreifend neue Freundschaften, lernen die ILE-Region besser kennen und das Aktionsangebot wird durch die Zusammenarbeit noch vielfältiger. Gleichzeitig lassen sich Betreuungsressourcen effizienter bündeln.
Heiko Bäuerlein, ILE-Sprecher und Erster Bürgermeister von Volkach, bedankte sich bei der Programmvorstellung ausdrücklich bei den engagierten Helferinnen und Helfern in den Orten, die dieses abwechslungsreiche Angebot erst möglich gemacht haben.
Auf dem Programm stehen unter anderem:
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Ein Theater-Nachmittag
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Eine Fahrt mit der Mainschleifenbahn
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Ein Bouldererlebnistag in Eisenheim
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Ein großer ILE Mainschleife Plus-Spieletag
Teilnehmende Gemeinden
Das Ferienprogramm richtet sich an alle Kinder aus den folgenden ILE-Orten:
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Volkach
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Sommerach
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Nordheim
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Eisenheim
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Wipfeld
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Schwanfeld
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Kolitzheim
Informationen, Anmeldung und Kontakt
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Programmheft: Das vollständige digitale Programmheft mit allen Angeboten und den jeweiligen Anmeldeinformationen finden interessierte Eltern online unter: www.ilemainschleifeplus.de/aktuelles
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Änderungen: Sollte es zu kurzfristigen Programmanpassungen kommen, werden die Eltern der angemeldeten Kinder direkt per E-Mail benachrichtigt.
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Kontakt: Für weitere Informationen und Rückfragen steht die ILE-Umsetzungsbegleitung Theresa Ott zur Verfügung.
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E-Mail: theresa.ott@volkach.de
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Telefon: (09381) 401107
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