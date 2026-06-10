Sommerferien können kommen: Stadt Schweinfurt veröffentlicht neues „Kids & Teens“-Programm
SCHWEINFURT – Die Sommerferien werfen ihre Schatten voraus: Direkt in der ersten Woche nach den Pfingstferien präsentiert die Stadt Schweinfurt ihr neues Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Das beliebte „Kids & Teens“-Programm verspricht auch für den Sommer 2026 eine bunte Mischung aus Action, Kreativität, Sport und unvergesslichen Ferienerlebnissen.
Mit dem Heft liefert die Stadt Familien die perfekte Planungshilfe, um die schulfreie Zeit abwechslungsreich zu gestalten, Betreuungsengpässe zu überbrücken und Kindern die Chance zu bieten, neue Freundschaften zu knüpfen.
Verteilung direkt über die Schulen
Damit das Programm auch alle Familien erreicht, wird das neue „Kids & Teens“-Heft im Zeitraum vom 8. bis 10. Juni 2026 direkt an den Schweinfurter Schulen verteilt. Die Broschüre enthält alle Details zu den zahlreichen Workshops, Tagesausflügen, Sportkursen und kreativen Gestaltungsangeboten für die großen Ferien.
Wichtige Fristen: Anmeldung und Platzvergabe
Um eine faire Verteilung der begehrten Teilnehmerplätze zu garantieren, setzt die Stadt Schweinfurt auch in diesem Jahr auf ein zweistufiges Verfahren aus Online-Anmeldung und anschließender Verlosung:
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Anmeldezeitraum (15. bis 22. Juni 2026): In dieser Woche können Eltern ihre Kinder bequem und rund um die Uhr von zu Hause aus registrieren. Die Anmeldung erfolgt über das offizielle Elternportal der Stadt unter: www.unser-ferienprogramm.de/schweinfurt.
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Die Verlosung (23. Juni 2026): Am Tag nach dem Anmeldeschluss werden die Plätze computergestützt verlost. Danach erhalten die Familien Rückmeldung über die zugeteilten Kurse.
Gut zu wissen für Spätentschlossene: Restplätze können im Online-Portal bis zu 72 Stunden vor dem Start der jeweiligen Veranstaltung gebucht werden. Sollte diese Frist bereits verstrichen sein, lohnt sich oft noch eine telefonische Nachfrage beim Organisationsteam der Stadt, um freie Plätze kurzfristig zu ergattern.
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