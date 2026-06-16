Auto IU

Sommerfest der Lebenshilfe-Werkstatt Hohenroth am 27. Juni

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Sommerfest der Lebenshilfe-Werkstatt Hohenroth am 27. Juni
Foto: Reto Glemser
ANZEIGE
Sparkasse

HOHENROTH – Die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Werkstatt für behinderte Menschen in Hohenroth lädt am Samstag, den 27. Juni 2026, herzlich zu ihrem traditionellen Sommerfest ein. Von 15:00 bis 20:00 Uhr erwartet die Gäste am Standort Eichenweg 8 ein abwechslungsreiches Programm.

Kreativ-Angebot und Highlights

Das Kreativteam der Werkstatt arbeitet bereits intensiv an neuen Dekorationsartikeln. Zu den diesjährigen Höhepunkten zählen:

Kulinarik und geselliges Beisammensein

ANZEIGEN
Doggenclub
Rowdy-River Raf-Race

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Im Speisesaal wird ein Angebot an hausgemachten Kuchen und Torten bereitgehalten, während die Grillstation herzhafte Speisen bietet. Das Festzelt lädt zum Treffen mit Freunden und einem geselligen Miteinander ein.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

Hintergrund zur Werkstatt Hohenroth

Die 1973 gegründete Einrichtung ist eine von sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. Sie ist nach ISO 9001 zertifiziert und beschäftigt aktuell rund 190 Menschen mit Behinderung, die von knapp 50 Mitarbeitern unterstützt werden. Das Leistungsspektrum umfasst:

  • Metall- und Holzverarbeitung

  • Montage und Verpackung

  • Lohnfertigung

  • „Grüne Gruppe“ (Garten- und Landschaftsbau)

Die Werkstatt fungiert als modernes Sozialunternehmen und versteht sich als Dienstleister für industrielle Auftraggeber, Kommunen sowie Privatkunden.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)