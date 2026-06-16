Sommerfest der Lebenshilfe-Werkstatt Hohenroth am 27. Juni
HOHENROTH – Die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Werkstatt für behinderte Menschen in Hohenroth lädt am Samstag, den 27. Juni 2026, herzlich zu ihrem traditionellen Sommerfest ein. Von 15:00 bis 20:00 Uhr erwartet die Gäste am Standort Eichenweg 8 ein abwechslungsreiches Programm.
Kreativ-Angebot und Highlights
Das Kreativteam der Werkstatt arbeitet bereits intensiv an neuen Dekorationsartikeln. Zu den diesjährigen Höhepunkten zählen:
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Eigenfertigungen: Hochwertige Deko-Artikel aus Holz, Glas und Raysin, darunter Holz-Blumen-Arrangements, Gartenstecker, Holzspiele sowie Nistkästen und Futterhäuser.
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Unterhaltung: Musikalische Begleitung durch das Preh-Werksorchester.
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Aktionen: Eine große Tombola sowie vielfältige Bastelangebote für Kinder.
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Einblicke: Interessierte Besucher können an Werkstattführungen teilnehmen, die um 16:00 Uhr und 17:30 Uhr stattfinden.
Kulinarik und geselliges Beisammensein
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Im Speisesaal wird ein Angebot an hausgemachten Kuchen und Torten bereitgehalten, während die Grillstation herzhafte Speisen bietet. Das Festzelt lädt zum Treffen mit Freunden und einem geselligen Miteinander ein.
Hintergrund zur Werkstatt Hohenroth
Die 1973 gegründete Einrichtung ist eine von sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. Sie ist nach ISO 9001 zertifiziert und beschäftigt aktuell rund 190 Menschen mit Behinderung, die von knapp 50 Mitarbeitern unterstützt werden. Das Leistungsspektrum umfasst:
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Metall- und Holzverarbeitung
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Montage und Verpackung
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Lohnfertigung
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„Grüne Gruppe“ (Garten- und Landschaftsbau)
Die Werkstatt fungiert als modernes Sozialunternehmen und versteht sich als Dienstleister für industrielle Auftraggeber, Kommunen sowie Privatkunden.
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