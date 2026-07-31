Sommerfest würdigt Engagement der Pflegefamilien im Landkreis Schweinfurt

HANDTHAL, GEMEINDE OBERSCHWARZACH, LKR. SCHWEINFURT – Beim Sommerfest der Pflegefamilien im Steigerwaldzentrum haben der Landkreis Schweinfurt und das Amt für Jugend und Familie das Engagement der Pflegeeltern gewürdigt. Die Veranstaltung bot Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsame Aktivitäten.

Landrat Florian Töpper dankte den Pflegefamilien für ihren besonderen Einsatz. Pflegeeltern gäben Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen ein Zuhause und schenkten ihnen Geborgenheit, Stabilität und neue Perspektiven. Dieses Engagement verdiene große Anerkennung.

Zugleich bedankte sich der Landrat bei der Gruppe der Pflege- und Adoptivfamilien aus dem Landkreis Schweinfurt und der Umgebung für die Organisation des Sommerfestes. Die Gemeinschaft trifft sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch, unterstützt sich gegenseitig und setzt sich für die Belange von Pflegefamilien ein.

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Auch der stellvertretende Leiter des Jugendamtes, Oliver Pfister, hob die wichtige Rolle von Pflegefamilien hervor. Sie ermöglichten Kindern und Jugendlichen, die vorübergehend oder dauerhaft nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können, eine sichere und förderliche Entwicklung. Jonas Hornung, Leiter der Sozialen Dienste 1, würdigte zudem die Arbeit der Bereitschaftspflegefamilien, die Kindern in akuten Notsituationen kurzfristig ein sicheres Zuhause bieten.

Im Anschluss stellte der forstliche Leiter des Steigerwaldzentrums, Louis Kalikstein, das Nachmittagsprogramm vor. Nach einer gemeinsamen Kaffeepause konnten die Familien an verschiedenen Mitmachaktionen teilnehmen. Auf dem Programm standen unter anderem das Bedrucken von Taschen mit Naturmaterialien, das Gestalten von Brotzeitbrettchen sowie Spiele wie Jenga, Wikinger-Schach und Fühlboxen.

Das Steigerwaldzentrum bot mit seiner naturnahen Umgebung den Rahmen für das Treffen von 28 Pflegefamilien. Die Einrichtung vermittelt Wissen über nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzverwendung und macht den Lebensraum Wald erlebbar.

Den Abschluss des Sommerfestes bildete ein gemeinsames Abendessen. Mit der Veranstaltung bedankte sich das Amt für Jugend und Familie des Landkreises Schweinfurt bei allen Pflegefamilien für ihren wertvollen Einsatz.