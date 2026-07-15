Sommerflimmern 2026 bringt Kino- und Kulturgenuss unter freiem Himmel nach Würzburg

WÜRZBURG – Vom 24. Juli bis 2. August 2026 lädt die Umweltstation der Stadt Würzburg gemeinsam mit den Initiatoren des Festungsflimmerns erneut zum „Sommerflimmern“ ein. Auf der Bastion der Umweltstation erwartet die Besucherinnen und Besucher an zehn Abenden sowie mit einem zusätzlichen Nachmittagsprogramm ein abwechslungsreiches Kulturangebot unter freiem Himmel.

Unter schattigen Bäumen, auf einer großzügigen Wiese und mit Blick ins Grüne bietet das Sommerflimmern ein vielfältiges Programm mit Filmen, einer Lesung, dem Berg Film Fest sowie Angeboten für Familien. Das vollständige Programm ist unter www.sommer-flimmern.de abrufbar.

Veranstaltungsort ist die Fläche oberhalb der Umweltstation der Stadt Würzburg am Nautiland. Der Eingang befindet sich direkt links neben der Umweltstation am Nigglweg.

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Besucherinnen und Besucher können gerne Picknickdecken und warme Decken mitbringen. Darüber hinaus stehen vor Ort rund 200 Liegestühle und Sitzsäcke zur Verfügung.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Tickets sind online unter www.sommer-flimmern.de sowie an der Abendkasse erhältlich.