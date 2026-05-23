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Sommerhitze zu Pfingsten: Regierung ordnet Luftbeobachtung wegen hoher Waldbrandgefahr an

23. Mai 2026Letztes Update 23. Mai 2026
Sommerhitze zu Pfingsten: Regierung ordnet Luftbeobachtung wegen hoher Waldbrandgefahr an
Foto: 2fly4
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WÜRZBURG / UNTERFRANKEN – Nach einem bislang eher wechselhaften Frühling steht Unterfranken ein hochsommerliches Pfingstwochenende bevor. Doch das schöne Wetter bringt erhebliche Gefahren mit sich: In den Wäldern und auf den Fluren des Regierungsbezirks herrscht an den Feiertagen akute Waldbrandgefahr. Die Regierung von Unterfranken hat daher im Einvernehmen mit der Bayerischen Forstverwaltung ab Samstag, 23. Mai, bis einschließlich Pfingstmontag, 25. Mai 2026, die tägliche Luftbeobachtung angeordnet.

Nicht nur in den Wäldern ist die Lage angespannt. Auch der sogenannte Grasland-Feuerindex, der die Brandgefahr auf offenen, unbeschatteten Flächen mit trockenem Altgras beschreibt, zeigt flächendeckend eine hohe Gefährdung an. Da das sonnige Pfingstwetter erfahrungsgemäß unzählige Ausflügler in die Natur lockt, ist das Risiko für den Ausbruch eines Feuers in diesem Zeitraum drastisch erhöht.

Dringender Appell: Absolutes Rauchverbot im Wald

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Die Behörden richten einen dringenden Appell an die Bevölkerung, in den kommenden Tagen in Wald und Flur äußerste Vorsicht walten zu lassen. Bereits ein kleiner Funke kann verheerende Folgen haben. Es gilt zu beachten:

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  • In allen Waldgebieten gilt ein striktes Umgangsverbot mit offenem Feuer.

  • Das Rauchen im Wald ist strengstens verboten.

  • Es sollte darauf geachtet werden, Fahrzeuge nicht über trockenem Gras abzustellen (Katalysator-Brandgefahr).

Zwei Flugrouten überwachen Mainfranken und die Rhön

Die vorbeugenden Überwachungsflüge finden jeweils in den Nachmittagsstunden statt, da zu dieser Zeit die Hitze und somit die Gefährdung am größten sind. Speziell ausgebildete Luftbeobachter kontrollieren Unterfranken dabei auf zwei festen Routen:

  • Westroute: Die Maschinen starten von den Flugplätzen Mainbullau (Landkreis Miltenberg) und Hettstadt (Landkreis Würzburg).

  • Ostroute: Hier dienen die Flugplätze Schweinfurt-Süd und Haßfurt als Basis für die Beobachtungsflüge.

Zusatzaufgaben aus der Luft: Neben der Suche nach Rauchwolken halten die Flugcrews auch Ausschau nach auffälligen Verfärbungen in den Baumkronen, um einen beginnenden Borkenkäferbefall frühzeitig zu entdecken. Zudem unterstützen die Beobachter die Behörden durch eine gezielte Verkehrsbeobachtung auf den Hauptreiserouten am Pfingstwochenende.

Ehrenamtliche Piloten im Katastrophenschutzeinsatz

Die Organisation der Überwachung basiert auf einer bewährten Kooperation: Die ehrenamtlichen Pilotinnen und Piloten werden von der Luftrettungsstaffel Bayern e.V. gestellt. Die tatsächlichen Einsatzkosten für die Flüge übernimmt die Regierung von Unterfranken aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds.

Weiterführende Informationen:

Interessierte Bürger finden Details zur Arbeit der Flugstaffel online unter www.lrst.de. Den genauen Ablauf und die Organisation der Brandüberwachung stellt die Regierung von Unterfranken auf ihrer Website zur Verfügung: www.regierung.unterfranken.bayern.de (Pfad: Aufgaben > Waldbrandüberwachung).

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23. Mai 2026Letztes Update 23. Mai 2026

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