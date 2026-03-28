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Sommeröffnungszeit in der Tourist-Information Schweinfurt 360°

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
Sommeröffnungszeit in der Tourist-Information Schweinfurt 360°
Bild - Tourist-Information Schweinfurt360°_FlorianTrykowski
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SCHWEINFURT – Pünktlich zum Start in die neue Tourismussaison verlängert die Tourist-Information Schweinfurt 360° ab dem 1. April 2026 ihre Öffnungszeiten. Um Gästen und Einheimischen einen erweiterten Service zu bieten, gelten die Sommeröffnungszeiten bis einschließlich 31. Oktober 2026.

Die zertifizierte Informationsstelle von Stadt und Landkreis Schweinfurt passt ihre Erreichbarkeit dem steigenden Besucheraufkommen im Sommerhalbjahr an. Das Team steht für die Planung von Gruppenausflügen, die Buchung von Unterkünften sowie die Vermittlung von Gästeführungen zur Verfügung. Zudem umfasst das Angebot den Verkauf von Veranstaltungstickets und den Verleih von E-Bikes für Erkundungstouren in der Region.

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Die neuen Öffnungszeiten im Überblick:

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