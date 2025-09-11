Sommerpause für die Mighty Dogs endet am Freitag
SCHWEINFURT – Nach einer sehr langen, fast siebenmonatigen Sommerpause startet die neue Eiszeit für die Mighty Dogs am Wochenende. Die Schweinfurter läuten ihre Vorbereitung mit gleich zwei Heimspielen im Icedome ein: Am Freitag empfangen sie den Höchstadter EC, und nur zwei Tage später steht das heiß ersehnte Derby gegen die Haßfurt Hawks an.
Im Sommer hat sich viel getan bei den Mighty Dogs. Die Kabine und der Medienraum wurden aufgefrischt, und mit Sergej Waßmiller kehrte eine wahre Ikone als neuer Trainer an die Bande zurück, um gemeinsam mit Semjon Bär das Team zu führen. Auch im Kader gab es Veränderungen: Sechs Spieler verließen den Verein, während sechs Neuzugänge kamen. Die Topscorer Tomas Cermak und Petr Pohl blieben den Mighty Dogs erhalten, während Dylan Hood den Verein verließ. Zusätzlich wird der ERV Schweinfurt viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da derzeit ein Dokumentarfilm über den Verein produziert wird.
Das erste Spiel der Vorbereitung ist das fränkische Duell gegen Höchstadt am Freitag. Die Gäste aus dem Aischgrund befinden sich noch im Stadionumbau und müssen Training und Spiele weiterhin auswärts austragen. Daher wird es in dieser Saison kein Rückspiel in Höchstadt geben. Für die Mighty-Dogs-Fans gibt es ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern, da Spieler wie Patrik Rypar, Dimitri Litesov, Anton Seewald und Jake Fardoe nun für die Alligators auflaufen.
Am Sonntag folgt der nächste Kracher: das ewige Derby gegen die Haßfurt Hawks. Während für die Trainer in der Vorbereitung sportliche Aspekte im Vordergrund stehen, gibt es für die Fans nur ein Ziel: den Derbysieg und die Frage, wer die Nummer eins am Main ist. Die Hawks haben einen stark veränderten Kader, während wichtige Stützen blieben, wechselten einige Leistungsträger den Verein, darunter Josef Dana, der nun im Trikot der Mighty Dogs aufläuft.
