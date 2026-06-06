Sommerpause vorbei: Der Vorbereitungsfahrplan der „Schnüdel“ für die Saison 2026/27 steht
SCHWEINFURT – Die fußballfreie Zeit hat ein Ende: Der 1. FC Schweinfurt 1905 hat den offiziellen Fahrplan für die Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Bayern festgezurrt. Auf das Team von Trainer Jan Gernlein wartet ein straffes Programm mit hochkarätigen Testspiel-Krachern, dem Toto-Pokal und einer großen Saisoneröffnung im Juli.
Der Startschuss fällt bereits am kommenden Sonntag, 14. Juni 2026. Um 11:00 Uhr bittet das Trainerteam zur ersten offiziellen Trainingseinheit auf das Gelände am Sachs-Stadion, um die Grundlagen für die neue Runde zu legen.
Attraktive Testspiele gegen Traditionsvereine
Insgesamt vier Vorbereitungsmessungen stehen für die Grün-Weißen auf dem Plan. Dabei kommt es unter anderem zu prestigeträchtigen Duellen mit bekannten Ost-Clubs:
-
Mittwoch, 24. Juni (18:00 Uhr): 1. FC Schweinfurt 1905 – BSG Chemie Leipzig (Riedel Bau Arena, Schweinfurt)
-
Samstag, 27. Juni (14:00 Uhr): 1. FC Schweinfurt 1905 – ASV Rimpar (Schömig Digitaldruck Arena)
-
Freitag, 3. Juli (18:00 Uhr): 1. FC Schweinfurt 1905 – FSV Zwickau (Riedel Bau Arena, Schweinfurt)
-
Samstag, 11. Juli (14:00 Uhr): Chemnitzer FC – 1. FC Schweinfurt 1905 (Sportplatz Jahnkampfbahn, Frankenberg)
Diese Härtetests bieten der sportlichen Leitung die optimale Gelegenheit, die Neuzugänge zu integrieren und verschiedene taktische Formationen unter Wettkampfbedingungen zu erproben.
Ernstfall Toto-Pokal und Start der Regionalliga
Nach den Testspielen schaltet der FC 05 direkt in den Pflichtspielmodus. Das erste wichtige K.-o.-Spiel der neuen Saison wartet im Landespokal:
-
Toto-Pokal: Die 1. Hauptrunde ist voraussichtlich für Samstag, 18. Juli 2026, terminiert. Der genaue Gegner sowie der Spielort stehen aktuell noch nicht fest.
-
Liga-Auftakt: Der offizielle Startschuss in der Regionalliga Bayern fällt am Wochenende vom 23. bis 26. Juli 2026. Der bayerische Fußballverband hat die exakten Spielansetzungen für den 1. Spieltag allerdings noch nicht final veröffentlicht.
Große Saisoneröffnung für die ganze Familie
Ein dickes Kreuz im Kalender sollten sich alle FC-Fans für Sonntag, 26. Juli 2026, machen. An diesem Tag lädt der Verein zum großen Saisoneröffnungstag ein. Neben der Vorstellung des neuen Regionalliga-Kaders für die Saison 2026/27 präsentieren sich an diesem Tag auch sämtliche Jugend- und Nachwuchsmannschaften der Schnüdel den treuen Anhängern im Stadion.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!