Sonderaktion des Landkreises Kitzingen 2026 – Geldbeutel und Umwelt langfristig schonen
VOLKACH / KITZINGEN – Im Rahmen einer neuen Sonderaktion stellt der Landkreis Kitzingen in Zusammenarbeit mit den Kreiskommunen und der Verbraucherzentrale Bayern 100 kostenfreie Vor-Ort-Energieberatungen für private Immobilieneigentümer zur Verfügung. Das Kontingent wird auf die verschiedenen Allianzen im Kreis verteilt, wobei für die Region der ILE Mainschleife Plus – darunter Volkach, Nordheim und Sommerach – zehn Gratis-Termine reserviert sind. Ziel der Initiative ist es, Hausbesitzer bei der energetischen Optimierung ihrer Gebäude zu unterstützen, um langfristig Kosten zu senken und das Klima zu schützen.
Interessierte können sich im Zeitraum von Montag, den 02. Februar, bis Freitag, den 06. Februar 2026, telefonisch um einen der begehrten Plätze bewerben. Da die Erfahrung zeigt, dass das Kontingent meist schon am ersten Tag ausgeschöpft ist, wird zu einer schnellen Anmeldung geraten. Normalerweise fällt für diese vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Beratung ein Eigenanteil von 40 Euro an, den der Landkreis im Falle einer erfolgreichen Bewerbung übernimmt. Wer bei der Verlosung leer ausgeht, kann die Beratung laut Klimaschutzmanagerin Ronja Königer dennoch jederzeit regulär zum üblichen Preis buchen.
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern oder kleinen Mehrfamilienhäusern mit bis zu sechs Wohneinheiten innerhalb des Landkreises Kitzingen. Die Immobilie muss zudem überwiegend privat genutzt werden, da gewerbliche Objekte von diesem Angebot der Verbraucherzentrale ausgeschlossen sind. Mit der fachkundigen Unterstützung vor Ort erhalten die Teilnehmer wertvolle Informationen zu effizienten Sanierungsmöglichkeiten sowie zu aktuellen Förderprogrammen für ihre zukunftsfähige Wohnhausgestaltung.
