Sonderkonzert des Rakoczy-Fördervereins e.V.
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Der Verein der Freunde und Förderer Rakoczy-Fest Bad Kissingen e.V. lädt am Freitag, den 6. März, zu einem besonderen musikalischen Highlight in den Rossini-Saal des Arkadenbaus ein. Zugunsten des bekannten Heimatfestes gastiert das renommierte „Blue Train Orchestra“ aus Bamberg mit seinem Jubiläumskonzert in der Kurstadt.
Das Orchester, das 1996 von Heinz Wolf gegründet wurde, feiert sein 30-jähriges Bestehen und zählt zu den herausragenden Bigbands in Franken. Unter der Leitung des Trompeters Sebastian Strempel erwartet dich ein abwechslungsreiches Programm, das von Big-Band-Klassikern eines Duke Ellington bis hin zu modernen Latin-Arrangements reicht. Als besonderes Highlight wird der Schweinfurter Sänger Uwe Engelbrecht Interpretationen von Frank Sinatra bis Michael Bublé präsentieren.
Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr und verspricht eine Reise durch verschiedene musikalische Facetten, die von der langjährigen Erfahrung des Ensembles zeugen. Die Erlöse der Veranstaltung kommen direkt der Förderung des Rakoczy-Festes zugute, womit du mit deinem Besuch die lokale Tradition unterstützt.
Eintrittskarten für das Konzert sind zum Preis von 25 Euro erhältlich. Du bekommst sie im Vorverkauf beim Modehaus Ludewig in der Brunnengasse 1, beim Friseur „Bei Timo“ in der Badgasse 12 sowie in der Bäckerei Röttinger in der Kirchgasse 5 oder direkt an der Abendkasse.
