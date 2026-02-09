Sonderkonzert des Rakoczy-Fördervereins e.V.

BAD KISSINGEN – Der Verein der Freunde und Förderer Rakoczy-Fest Bad Kissingen e.V. veranstaltet am Freitag, 6. März 2026, um 19:30 Uhr ein Sonderkonzert mit dem „Blue Train Orchestra“ aus Bamberg im Rossini-Saal des Arkadenbaus. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Rakoczy-Fest zugute, wobei das Orchester unter der Leitung von Sebastian Strempel sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Das Blue Train Orchestra wurde 1996 vom ehemaligen Bamberger Symphoniker Heinz Wolf gegründet und hat sich seither zu einer der profiliertesten Amateur-Bigbands im fränkischen Raum entwickelt. Das Repertoire des Ensembles erstreckt sich von zeitlosen Klassikern der Big-Band-Ära, wie Werken von Count Basie oder Duke Ellington, bis hin zu modernen Latin-Arrangements. Ein besonderes Highlight des Abends wird der Auftritt des Schweinfurter Sängers Uwe Engelbrecht sein, der populäre Songs im Stile von Frank Sinatra und Michael Bublé präsentiert.

Karten für das Konzert sind zum Preis von 25 Euro an verschiedenen Vorverkaufsstellen erhältlich: im Modehaus Ludewig (Brunnengasse 1), beim Friseur „Bei Timo“ (Badgasse 12) sowie in der Bäckerei Röttinger (Kirchgasse 5). Zudem wird für Kurzentschlossene eine Abendkasse eingerichtet.

