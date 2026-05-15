Auto IU

Sorge um Partnerstadt: Explosionen in Lutsk – Schweinfurt bekundet Solidarität

15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026
Sorge um Partnerstadt: Explosionen in Lutsk – Schweinfurt bekundet Solidarität
Foto: 2fly4
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT / LUTSK – Schwere Nachrichten aus der ukrainischen Partnerstadt: Am Mittwoch, den 13. Mai 2026, kam es in Lutsk infolge des anhaltenden Ukrainekriegs zu mehreren heftigen Explosionen. Nach aktuellem Stand der dortigen Behörden gibt es mehrere Verletzte. Todesopfer wurden glücklicherweise bislang nicht gemeldet.

Die Stadt Schweinfurt reagierte umgehend mit tiefer Betroffenheit auf die Angriffe in Westukrainien. Oberbürgermeister Ralf Hofmann brachte die Anteilnahme der Schweinfurter Bevölkerung zum Ausdruck und wendete sich bereits in einem offiziellen Schreiben direkt an die Stadtverwaltung in Lutsk, um die uneingeschränkte Solidarität der Partnerstadt zu versichern.

„Gedanken sind bei den Menschen vor Ort“

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

In einem offiziellen Statement äußere sich Oberbürgermeister Ralf Hofmann besorgt über die jüngsten Entwicklungen:

Das könnte Dich auch interessieren:

Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause

Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

„Die Nachrichten aus unserer Partnerstadt erfüllen uns mit großer Sorge. Unsere Gedanken sind bei den Menschen vor Ort, bei den Verletzten und ihren Angehörigen. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage nicht weiter verschärft.“

Die Schweinfurter Stadtverwaltung betonte, dass man weiterhin in sehr engem und direktem Kontakt mit den Verantwortlichen im Rathaus von Lutsk stehe, um die Lageentwicklung aufmerksam zu verfolgen und im Rahmen der Städtepartnerschaft schnell Unterstützung koordinieren zu können, sollte diese benötigt werden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026

Mehr

Betrunken am Steuer: 55-Jähriger rammt Auto und prallt gegen Baum

Betrunken am Steuer: 55-Jähriger rammt Auto und prallt gegen Baum

15. Mai 2026
Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen

Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen

15. Mai 2026
Brand in Obdachlosenunterkunft: Sechs Verletzte und hoher Sachschaden in der Zellerau

Brand in Obdachlosenunterkunft: Sechs Verletzte und hoher Sachschaden in der Zellerau

15. Mai 2026
Scheiben mit Steinen eingeworfen: Unbekannter randaliert in Höchberg

Scheiben mit Steinen eingeworfen: Unbekannter randaliert in Höchberg

15. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)