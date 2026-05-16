Auto IU

Sorge um Partnerstadt: Explosionen in Lutsk – Schweinfurt bekundet Solidarität

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Sorge um Partnerstadt: Explosionen in Lutsk – Schweinfurt bekundet Solidarität
Foto: 2fly4
Eisgeliebt

SCHWEINFURT / LUTSK – Schwere Nachrichten aus der ukrainischen Partnerstadt: Am Mittwoch, den 13. Mai 2026, kam es in Lutsk infolge des anhaltenden Ukrainekriegs zu mehreren heftigen Explosionen. Nach aktuellem Stand der dortigen Behörden gibt es mehrere Verletzte. Todesopfer wurden glücklicherweise bislang nicht gemeldet.

Die Stadt Schweinfurt reagierte umgehend mit tiefer Betroffenheit auf die Angriffe in Westukrainien. Oberbürgermeister Ralf Hofmann brachte die Anteilnahme der Schweinfurter Bevölkerung zum Ausdruck und wendete sich bereits in einem offiziellen Schreiben direkt an die Stadtverwaltung in Lutsk, um die uneingeschränkte Solidarität der Partnerstadt zu versichern.

„Gedanken sind bei den Menschen vor Ort“

Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

In einem offiziellen Statement äußere sich Oberbürgermeister Ralf Hofmann besorgt über die jüngsten Entwicklungen:

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

„Die Nachrichten aus unserer Partnerstadt erfüllen uns mit großer Sorge. Unsere Gedanken sind bei den Menschen vor Ort, bei den Verletzten und ihren Angehörigen. Wir hoffen sehr, dass sich die Lage nicht weiter verschärft.“

Die Schweinfurter Stadtverwaltung betonte, dass man weiterhin in sehr engem und direktem Kontakt mit den Verantwortlichen im Rathaus von Lutsk stehe, um die Lageentwicklung aufmerksam zu verfolgen und im Rahmen der Städtepartnerschaft schnell Unterstützung koordinieren zu können, sollte diese benötigt werden.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026

Mehr

Brand an einer Hausfassade: Kripo Würzburg sucht flüchtigen Verdächtigen

Brand an einer Hausfassade: Kripo Würzburg sucht flüchtigen Verdächtigen

16. Mai 2026

Internationaler Erfolg in Halle: TG Schweinfurt glänzt beim Arawaza-Cup

16. Mai 2026
Gelbe Farbe für glasklares Wasser: Erfolgreicher Test im Volkacher Freibad

Gelbe Farbe für glasklares Wasser: Erfolgreicher Test im Volkacher Freibad

16. Mai 2026
Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen

Beim Wichsen im Auto erwischt: Strafverfahren gegen 64-Jährigen

16. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)